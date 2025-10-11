Ντιέγκο Κόστα και Μάρτιν Σκρτελ... θυμήθηκαν τα παλιά σε φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στους legends της Τσέλσι και της Λίβερπουλ.

Ο Μάρτιν Σκρτελ έχει ήδη πατήσει τα 40, ο Ντιέγκο Κόστα είναι στα 37. Αμφότεροι πάντως γίνονται ξανά... ατίθασα νιάτα όταν πατούν χορτάρι. Και το απέδειξαν περίτρανα στο reunion τους στο Λονδίνο.

Diego Costa full fight with Martin Skrtel 🤣🤣 pic.twitter.com/I5t5GeDe5x — 🎬N (@Nino12x) October 11, 2025

Τσέλσι και Λίβερπουλ οργάνωσαν φιλικό ανάμεσα στους legends τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και οι δύο προαναφερθέντες ορκισμένοι κακοί - ακόμα κι εκεί - βρήκαν την ευκαιρία να... μανουριάσουν. Όλα ξεκίνησαν από δυνατό τάκλιν του Σλοβάκου στον Ισπανό, το οποίο ο τελευταίος δεν εκτίμησε ιδιαίτερα. Υπήρξαν νεύρα και κάποιες... διερευνητικές, πολύ ελαφριές κουτουλιές, αλλά γρήγορα ο Σκρτελ και ο Κόστα θυμήθηκαν πως βρίσκονται σε φιλικό ματς και τα πνεύματα ηρέμησαν.

Η ενδεκάδα των θρύλων της Τσέλσι περιελάμβανε τους Τσεχ, Τέρι, Γκαλάς, Κέιχελ, Μακελελέ, Μίκελ, Ραμίρες, Μαλουντά, Καλού και Ντιέγκο Κόστα, ενώ αυτή της Λίβερπουλ τους Ρέινα, Κλάβαν, Σκρτελ, Βινιάλ, Κέλι, Σπίρινγκ, Μπίστσαν, Αουρέλιο, Μπεναγιούν, Σιναμά-Πονγκόλ και Μπάμπελ.

Για την ιστορία, οι Reds ήταν αυτοί που... παραδόξως - βάσει ονομάτων - πήραν τη νίκη με 1-0 χάρη στο τέρμα του Ράιαν Μπάμπελ.