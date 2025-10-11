Τσέλσι - Λίβερπουλ: «Μανούριασαν» σε φιλικό θρύλων ο Ντιέγκο Κόστα με τον Σκρτελ! (vid)
Ο Μάρτιν Σκρτελ έχει ήδη πατήσει τα 40, ο Ντιέγκο Κόστα είναι στα 37. Αμφότεροι πάντως γίνονται ξανά... ατίθασα νιάτα όταν πατούν χορτάρι. Και το απέδειξαν περίτρανα στο reunion τους στο Λονδίνο.
Diego Costa full fight with Martin Skrtel 🤣🤣 pic.twitter.com/I5t5GeDe5x— 🎬N (@Nino12x) October 11, 2025
Τσέλσι και Λίβερπουλ οργάνωσαν φιλικό ανάμεσα στους legends τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και οι δύο προαναφερθέντες ορκισμένοι κακοί - ακόμα κι εκεί - βρήκαν την ευκαιρία να... μανουριάσουν. Όλα ξεκίνησαν από δυνατό τάκλιν του Σλοβάκου στον Ισπανό, το οποίο ο τελευταίος δεν εκτίμησε ιδιαίτερα. Υπήρξαν νεύρα και κάποιες... διερευνητικές, πολύ ελαφριές κουτουλιές, αλλά γρήγορα ο Σκρτελ και ο Κόστα θυμήθηκαν πως βρίσκονται σε φιλικό ματς και τα πνεύματα ηρέμησαν.
Η ενδεκάδα των θρύλων της Τσέλσι περιελάμβανε τους Τσεχ, Τέρι, Γκαλάς, Κέιχελ, Μακελελέ, Μίκελ, Ραμίρες, Μαλουντά, Καλού και Ντιέγκο Κόστα, ενώ αυτή της Λίβερπουλ τους Ρέινα, Κλάβαν, Σκρτελ, Βινιάλ, Κέλι, Σπίρινγκ, Μπίστσαν, Αουρέλιο, Μπεναγιούν, Σιναμά-Πονγκόλ και Μπάμπελ.
Για την ιστορία, οι Reds ήταν αυτοί που... παραδόξως - βάσει ονομάτων - πήραν τη νίκη με 1-0 χάρη στο τέρμα του Ράιαν Μπάμπελ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.