Για την πολύκροτη αποχώρηση του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τη Λίβερπουλ μίλησε ο legend των Reds, Στίβεν Τζέραρντ.

Εκείνος δεν έφυγε ποτέ. Όποια Σειρήνα κι αν ακούστηκε στα αυτιά του, όσα λεφτά κι αν έπεσαν στο τραπέζι του. Όμως ο Στίβεν Τζέραρντ ήταν ο... Στίβεν Τζέραρντ και όπως λένε όλοι στη Λίβερπουλ δεν θα υπάρξει άλλος σαν εκείνον.

Σίγουρα όχι ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την απόφασή του να φύγει ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ για τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι. Ο legend των Reds κλήθηκε να σχολιάσει την πολύκροτη αποχώρήση του δεξιού μπακ και κατέθεσε τις... δύο απόψεις του, αυτή του παίκτη και αυτή του οπαδού της Λίβερπουλ.

«Αυτό δεν το λέω ως οπαδός της Λίβερπουλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης με ήθελε όταν είχε τον Μουρίνιο, ήταν πολύ σοβαρή. Και με επηρέασε. Οπότε μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια το καταλαβαίνω. Ο καλύτερός του φίλος παίζει στη Ρεάλ, ίσως ήθελε μια πρόκληση. Πήρε τα πάντα με τη Λίβερπουλ, οπότε ένα μέρος μου καταλαβαίνει την απόφασή του», είπε αρχικά ο Τζέραρντ για τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, κι έπειτα προσέθεσε:

«Αλλά ως οπαδός της Λίβερπουλ σκέφτομαι: "Τι έκανες; Τι έκανες;". Είσαι σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Παίρνεις τίτλους που ακόμα εγώ κάθομαι εδώ και ονειρεύομαι να πάρω. Εγώ δεν θα έφευγα. Παίρνεις Ευρωπαϊκά, είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές, οι οπαδοί σε λατρεύουν. Τι έκανες; Αλλά αυτά τα λέω ως οπαδός, γιατί αγαπώ τη Λίβερπουλ».



