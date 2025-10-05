Ο Φαν Ντάικ δε μάσησε τα λόγια του και εξήγησε πως η σεζόν θα είναι δύσκολα μετά και τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Εστεβάο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων «πάγωσε» τη Λίβερπουλ και χάρισε πολύτιμη νίκη στην Τσέλσι. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δε μάσησε τα λόγια του και στάθηκε στην ψυχολογική επίδραση που έχει στην ομάδα ο θάνατος του Ζότα.

«Πάντα θα ήταν μια δύσκολη σεζόν, το έχω αναφέρει. Κανείς δεν είπε ότι θα ήταν ομαλή. Πάντα θα υπήρχαν σκαμπανεβάσματα για πολλούς λόγους που δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι», είπε ο Ολλανδός αμυντικός.

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Δύσκολες 10 μέρες ή κάτι τέτοιο, λίγο πολύ, αλλά ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτό είναι να μείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Φαν Ντάικ. Η Λίβερπουλ έπεσε στη 2η θέση και βρίσκεται πλέον στο -1 από την Άρσεναλ.