Αμορίμ: «Θα πεθάνω για αυτόν στο γήπεδο! Αυτό σημαίνει στηρίζω τον προπονητή!»

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη με 2-0 επί της Σάντερλαντ ότι οι παίκτες του με την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο έδειξαν ότι τον στηρίζουν.

Η Γιουνάιτεντ νίκησε το Σάββατο το μεσημέρι (04/10) με 2-0 τη «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ και «σκαρφάλωσε» προσωρινά στη 8η θέση του πίνακα με 10 βάθμους, όσους έχει και η συμπολίτισσα της, Μάντσεστερ Σίτι που όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς αγωνίζεται σήμερα (05/10) στο Λονδίνο κόντρα στη Μπρέντφορντ.

Μπαίνοντας στο παιχνίδι χθες, ο Αμορίμ είχε μόλις εννέα νίκες σε 33 αγώνες πρωταθλήματος από τότε που ανέλαβε την ομάδα τον περασμένο Νοέμβριο, με ορισμένους οπαδούς να στρέφονται εναντίον του Πορτογάλου προπονητή μετά και από το απογοητευτικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν.

Οι ίδιοι οπαδοί ωστόσο λίγο αργότερα τραγούδησαν το όνομα του Αμορίμ, αφού τα γκολ των Μέισον Μάουντ και Μπέντζαμιν Σέσκο χάρισαν στη Γιουνάιτεντ μια άνετη νίκη.

«Είδα σήμερα αυτό που ξέρω ήδη, ότι δηλαδή οι παίκτες μου θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και ότι δεν θέλουν να αλλάξουν προπονητή», δήλωσε ο 40χρόνος τεχνικός.

«Αλλά όπως είπα (στους παίκτες) αυτή την εβδομάδα, το να στηρίζουν το προπονητή τους σημαίνει ότι θα πέθαιναν για εκείνον μέσα στο γήπεδο. Μερικές φορές, όταν κοιτάμε την ομάδα μας και βλέπουμε τα παιχνίδια στο τέλος, γνωρίζουν και οι ίδιοι οι παίκτες ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Το νιώθω αυτό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά έπρεπε να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Και αυτό κάναμε».

pic.twitter.com/UExNCv9Vrg

Ο Αμορίμ τελείωσε τη συνέντευξη τύπου δηλώνοντας ότι «Δεν υπάρχει ορμή στην ομάδα μας. Ξέρουμε τι συμβαίνει όταν κερδίζουμε ή όταν χάνουμε ένα παιχνίδι, η απογοήτευση όμως είναι να μην βλέπουμε την ίδια ομάδα εντός και εκτός έδρας»

«Αν δεν μπορούμε να παίξουμε καλά, πρέπει να σταματήσουμε τον αντίπαλο μας από το να παίζει καλά ή έστω καλύτερα από εμάς και αυτός είναι ο τρόπος που παίζει μια μεγάλη ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν».

pic.twitter.com/yNjveNIeRb