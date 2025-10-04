«Καμπανάκι» ήχησε στις τάξεις της Άρσεναλ με τους τραυματισμούς των Μάρτιν Όντεγκααρντ και Ντέκλαν Ράις, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα έδωσε μία πρώτη ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Πύρρειος νίκη για την Άρσεναλ κόντρα στην Γουέστ Χαμ η σημερινή (4/10), αφού η λίστα των τραυματιών μεγάλωσε! Σε αυτήν προστέθηκαν τα ονόματα των Μάρτιν Όντεγκααρντ και Ντέκλαν Ράις, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την αναμέτρηση με τα Σφυριά.

Πρώτος άτυχος στάθηκε ο Νορβηγός αρχηγός της Άρσεναλ. Στην προσπάθειά του να φτάσει στην μπάλα συγκρούστηκε με παίκτη της Γουέστ Χαμ και αμέσως φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο. Παρότι συνέχισε για μερικά λεπτά, τελικά αντικαταστάθηκε να βγει εκτός στο 30ό λεπτό αφήνοντας απογοητευμένος τη θέση του στον Θουμπιμέντι. Στο 79' ήταν η σειρά του Ράις να αφήσει το γήπεδο πιάνοντας την μέση του με μορφασμούς.

Μετά τη λήξη του ματς, ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε φυσικά για την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών του με τα λόγια του να μην είναι και πολύ καθησυχαστικά για τους οπαδούς της Άρσεναλ. Θυμίζουμε ότι και οι δύο έχουν κληθεί με τις εθνικές τους για τις προσεχείς υποχρεώσεις των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

«Ο Όντεγκααρντ ένιωσε αμέσως ενόχληση, μίλησα μαζί του και δεν είναι αισιόδοξος. Χτύπησε γόνατο με γόνατο, τώρα φοράει νάρθηκα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι γιατροί», ανέφερε σχετικά με την περίπτωση του Νορβηγού προτού σχολιάσει και την αλλαγή του Ράις. «Αντιμετώπιζε πόνους στην μέση και μου ζήτησε να βγει από το ματς. Αυτό είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο για τον Ράις».

Μάλιστα, για τον Όντεγκααρντ αυτός ο τρίτος τραυματισμός του στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Είχε επίσης αποχωρήσει απέναντι στις Λιντς και Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ πλέον έγινε ο πρώτος παίκτης στην Premier League που αντικαθίσταται πριν το ημίχρονο σε τρία διαδοχικά ματς που ξεκινάει βασικός.