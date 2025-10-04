Το συγκλονιστικό μήνυμα του Γκουαρδιόλα για τη Γάζα: «Είμαστε μάρτυρες μίας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο!»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μέσω ενός βίντεο κάλεσε τον κόσμο της Βαρκελώνης σε διαμαρτυρία για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Η δημόσια καταγραυγή για τα όσα απάνθρωπα συμβαίνουν στη Γάζα έχει ενταθεί, με πολλά πρόσωπα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου να «σπάνε» με τη σειρά τους τη σιωπή τους. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ένα από αυτά τα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν το βήμα τους για να μιλήσουν για τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σε πρόσφατο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, o τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι καλεί τους κατοίκους της Βαρκελώνης να δώσουν το «παρών» σε πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί ώστε να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες του Ισραήλ. Ο Ισπανός υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι απάνθρωπη, την ώρα που δεκάδες παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε καθημερινή βάση.

Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF October 3, 2025

«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο, όπου χιλιάδες παιδιά έχουν ήδη πεθάνει και πολλά περισσότερα κινδυνεύουν να πεθάνουν. Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη, και πλήθη ανθρώπων περιπλανιούνται χωρίς προσανατολισμό, χωρίς τροφή, πόσιμο νερό ή φάρμακα. Μόνο η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να σώσει ζωές και να πιέσει τις κυβερνήσεις να δράσουν οριστικά. Στις 4 Οκτωβρίου, στις 12:00, θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους στα Jardinets de Gràcia για να απαιτήσουμε τον τερματισμό της γενοκτονίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πεπ αναφέρεται στην Παλαιστίνη, καθώς κατά την απονομή τιμητικού διδακτορικού τίτλου που έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ το καλοκαίρι, πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα φρικτά συμβαίνουν εκεί.