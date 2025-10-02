Σε 13,5 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο 47χρονος πρώην διαιτητής της EFL, Γκάρεθ Βίκαρς, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος νεαρών κοριτσιών.

Ο Γκάρεθ Βίκαρς καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13,5 ετών. Ο πρώην βοηθός διαιτητή της EFL (της διοργανώτριας αρχής της Championship, της League One, της League Two και του League Cup) κρίθηκε ένοχος για βαριές κατηγορίες που αφορούν σε βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις κατά τριών ανήλικων κοριτσιών. Συνολικά πρόκειται για 16 διαφορετικά περιστατικά, όμως στην πραγματικότητα οι πράξεις του 47χρονου ήταν πολύ πιο σκοτεινές και επηρέασαν πολύ περισσότερες κοπέλες.

«Ξέρουμε ότι ο Βίκαρς βομβάρδιζε με μηνύματα στο Snapchat εκατοντάδες νεαρά κορίτσια, καταδικάστηκε για τα φρικτά του εγκλήματα. Όμως πιστεύουμε πως υπάρχουν περισσότερα θύματά του εκεί έξω. Νομίζουμε ότι είναι εκατοντάδες αυτές οι κοπέλες», ανέφερε ο Ρος Μόρελ, επικεφαλής της σχετικής αστυνομικής έρευνας.

«Είσαι παθολογικός ψεύτης, έστησες έναν ολόκληρο ιστό πλάνης. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχεις σεξουαλικό ενδιαφέρον σε παιδιά θηλυκού φύλου και είναι ξεκάθαρο ότι είχες ένα μοτίβο συμπεριφοράς στις υποθέσεις», ανέφερε η δικαστής Κάρολαϊν Ίνγκλις κατά την επιβολή της ποινής του Βίκαρς.

Τα θύματά του κατέθεσαν πως ήρθαν σε σεξουαλική επαφή μαζί του δίχως τη θέλησή τους και ο ίδιος συνέχιζε την πράξη, παρά τα κλάματά τους. Μια κοπέλα ανέφερε πως ο Βίκαρς «άρχισε να γελάει, όταν εκείνη άρχισε να κλαίει», ενώ μια άλλη ότι άλλαξε το όνομά του στις επαφές του κινητού της σε «Μπαμπάς» και της έλεγε πως «πρέπει να κάνει ό,τι λέει ο μπαμπάκας». Ο Βίκαρς συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024.