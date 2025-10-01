Χάαλαντ: «Θα βάλουμε κεμπάπ στο μενού του γάμου, είναι το αγαπημένο μου φαγητό»

Δεν είναι μόνο killer στην περιοχή. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι κι ένας... ρομαντικός γκατζετάκιας που παίζει Minecraft με την Ιζαμπέλ και σκέφτεται να βάλει κεμπάπ στο μενού του γάμου τους!

Του αρέσει να σκοράρει με... μηχανική ακρίβεια, αλλά όταν μιλάει για την προσωπική του ζωή, ο Έρλινγκ Χάαλαντ γίνεται ένας απλός τύπος που μαγειρεύει για τη σύντροφό του και παίζει Minecraft.

Σε μια σπάνια και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στη νορβηγική τηλεόραση (NRK), ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι άφησε στην άκρη τα γκολ και τις τακτικές του Πεπ Γκουαρδιόλα, για να μιλήσει για τη γυναίκα της ζωής του, Ιζαμπέλ Χάουγκσεν Γιοχάνσεν και να παραδεχτεί πως εκείνη έκανε το πρώτο βήμα!

«Μου έστειλε μήνυμα πρώτη. Παίζαμε και οι δύο στη Μπρίνε. Δεν την κοίταξα πρώτος, εκείνη με τσέκαρε», ανέφερε αρχικά ο Χάαλαντ, αποκαλύπτοντας έτσι πώς ξεκίνησε η σχέση τους.

Η Ιζαμπέλ ήταν δίπλα του από τα πρώτα χρόνια στο Ντόρτμουντ, τον ακολούθησε στη Σίτι, πανηγύρισε μαζί του τίτλους, και πριν λίγους μήνες έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Ο Νορβηγός φορ θυμάται μάλιστα πως χρειάστηκε να φύγει σχεδόν κατευθείαν από ματς της Σίτι για να προλάβει τη γέννα!

Όσο για την καθημερινότητά τους; Ο Νορβγηγός σταρ αποκάλυψε: «Μαγειρεύω εγώ. Εκείνη λατρεύει να παίζει οπότε παίζουμε Minecraft, χτίζουμε σπίτια και τέτοια. Ή απλά γυρνάμε στη Μπρίνε και παραγγέλνουμε κεμπάπ».

Μάλιστα, δεν αποκλείει το κεμπάπ να σερβιριστεί και στον... γάμο τους: «Είναι το αγαπημένο μου φαγητό, γιατί όχι;»

