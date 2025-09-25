Τα χρόνια... περνάνε και ο cult hero της Premier League, Εμίλ Χέσκεϊ, είδε τους δυο γιους του να ντεμπουτάρουν μαζί στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Χάντερσφιλντ.

Δεν ήταν ο καλύτερος επιθετικός στην ιστορία της Premier League, όμως το σημάδι του μπόρεσε να το αφήσει για τα καλά στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο λόγος για τον Εμίλ Χέσκεϊ. Ο Άγγλος στράικερ έκανε σπουδαία καριέρα παίζοντας στις Λέστερ, Λίβερπουλ, Μπέρμιγχαμ, Γουίγκαν, Άστον Βίλα και Μπόλτον και οι γιοι του βαδίζουν στο δικό του μονοπάτι.

Like father, like sons 👦



The Heskey family legacy was built on last night as Jaden & Reigan made their professional debuts for Manchester City 👏 pic.twitter.com/tWlPPLATLa — PFA (@PFA) September 25, 2025

Ο Τζέιντεν (19) και ο Ρέιγκαν (17) όχι μόνο παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά είναι και αμφότεροι επιθετικοί. Ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στα φυτώρια της Μάντσεστερ Σίτι και σιγά σιγά βλέπουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα να τους εμπιστεύεται. Μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης έκαναν και το επαγγελματικό τους ντεμπούτο, παίρνοντας βασικοί στη νίκη των Citizens επί της Χάντερσφιλντ για το League Cup. Το... DNA της οικογένειας είναι σίγουρα ποδοσφαιρικό και μένει να φανεί αν οι Χέσκεϊ Jr. θα φτάσουν τα κατορθώματα του πατέρα του. Σήμερα, ο 47χρονος Εμίλ έχει θέση στο προπονητικό team της Λέστερ.