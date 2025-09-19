Η θέση του Ρούμπεν Αμορίμ είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ο ίδιος όμως βρήκε τον τρόπο να αστειευτεί σχετικά με το μέλλον του, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο ντέρμπι με την Τσέλσι (20/9).

Η Δαμόκλειος σπάθη κρέμεται πάνω από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το κακό ξεκίνημα των Κόκκινων Διαβόλων τη φετινή σεζόν. Μόλις τέσσερις βαθμοί έχουν μπει στο... σακούλι, ενώ μεσολάβησε ο ταπεινωτικός αποκλεισμός από την Γκρίμσμπι στο League Cup.

Με την πλάτη στον τοίχο, η Γιουνάιτεντ υποδέχεται στο «Ολντ Τράφορντ» την Τσέλσι το Σάββατο (20/9, 19:30), για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το σύνολο του Πορτογάλου προπονητή προέρχεται από την ήττα με... κάτω τα χέρια απέναντι στη Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, ενώ η προβληματική εικόνα της ομάδας στάθηκε αφορμή για την συνάντηση του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ με τον Αμορίμ στο Κάρινγκτον.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη με τον συνιδιοκτήτη της Γιουνάιτεντ, ο Αμορίμ απάντησε με... χιούμορ παρά την όλη πίεση που του ασκείται τους τελευταίους μήνες.

«Νέο συμβόλαιο... Μου πρότεινε νέο συμβόλαιο», είπε αρχικά γελώντας μπροστά στην κάμερα. «Μιλήσαμε για τυπικά ζητήματα, μου έδειξε την υποστήριξή του και μου εξήγησε ότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ. Ήταν μία κανονική συνάντηση», κατέληξε ο Πορτογάλος τεχνικός.