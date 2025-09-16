Το Βρετανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον «νόμο του Χίλσμπορο», το οποίο στοχεύει στην αποτροπή συγκαλύψεων από τις Αρχές κατά τη διάρκεια μεγάλων καταστροφών!

Τριάντα έξι χρόνια μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο που συντάραξε την Αγγλία, η επίδραση της καταστροφής εξακολουθεί να είναι έκδηλη στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Τον Απρίλιο του 1989 συνολικά 96 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Σέφιλντ κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ για τα ημιτελικά του FA Cup, πυροδοτώντας ένα γαϊτανάκι εξελίξεων που επήλθαν της τραγωδίας.

Εκ των πιο σκοτεινών πτυχών της αποτελεί δεδομένα ο ρόλος των Αρχών και οι προσπάθειες συγκάλυψης ώστε να κρυφτούν τα λάθη και οι ευθύνες, με την Αστυνομία εκείνη την εποχή να ρίχνει το «ανάθεμα» στους οπαδούς της Λίβερπουλ και την ασυγκράτητη ορμή τους να προκαλέσουν επεισόδια. Οι έρευνες που ακολούθησαν ωστόσο παρουσίασαν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που εξέθεσε τις Αρχές κι έφερε στο φως τρανταχτά παραδείγματα αστυνομικής αφέλειας και σοβαρής έλλειψης μέτρων ασφαλείας, όπως η αψυχολόγητη απόφαση να επιτραπεί η είσοδος υπεράριθμων οπαδών στην κερκίδα «Leppings Lane» που οδήγησε σε ασφυκτική πίεση και συνωστισμό στις εξέδρες. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να αποφευχθούν ανάλογες συνθήκες και στο μέλλον, το «Athletic» αποκαλύπτει πως στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα κατατεθεί ο «νόμος του Χίλσμπορο».

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην αποτροπή συγκαλύψεων από τις αρχές κατά τη διάρκεια μεγάλων καταστροφών και στην υποστήριξη των οικογενειών που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, το οποίο θα τεθεί επί τάπητος στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας την Τρίτη (16/9). Κατά τη νέα νομοθεσία οι δημόσια λειτουργοί δεσμεύονται από ένα νομικό καθήκον ειλικρίνειας και σε περίπτωση που το παραβιάζουν, τότε θα αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κυρώσεις εφόσον δεν πουν την αλήθεια κατά τη διάρκεια των ερευνών για μεγάλες καταστροφές.

Ποινή φυλάκισης έως και για δυο έτη!

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε μάλιστα στην «Guardian» πως οι αξιωματούχοι που παραβιάζουν τον νόμο μπορεί να τιμωρηθούν έως και με δυο χρόνια φυλάκιση! Παράλληλα οι οικογένειες των θυμάτων θα έχουν πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση που θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο, ενώ θα επιβληθεί νομική υποχρέωση στους δημόσιους φορείς να διασφαλίζουν ότι τα νομικά τους έξοδα είναι ανάλογα.

Η κυβέρνηση δηλώνει πως πρόκειται για μια προσπάθεια εξίσωσης της νομικής αντιπαράθεσης, ώστε οι Αρχές να μην κρύβονται πίσω από αδικαιολόγητα μεγάλες ομάδες νομικής εκπροσώπησης που μπορούν να συνθλίψουν τους αντιδίκους τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει τύχη θερμής υποδοχής από ακτιβιστές και τις οικογένειες των θυμάτων, όπως και από τον οργανισμό της Λίβερπουλ.