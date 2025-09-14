Με λυτρωτή Σαλάχ στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Λίβερπουλ απέδρασε από το «Turf Moor» νικώντας από το σημείο του πέναλτι την αξιόμαχη Μπέρνλι (0-1) και συνέχισε με το απόλυτο 4/4 στην Premier League.

Η Λίβερπουλ κυριάρχησε, πολιόρκησε, δημιούργησε ρήγματα και τελικά κατόρθωσε να γκρεμίσει το τείχος της Μπέρνλι, η οποία πάλεψε με νύχια και με δόντια, αλλά δεν βγήκε αλώβητη από το ματς απέναντι στην πρωταθλήτρια. Ο Σαλάχ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στην ομάδα του Άρνε Σλοτ με πέναλτι στο 90+5' γλιτώνοντας τους Reds από την πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή σεζόν. Με το τελικό 1-0 υπέρ της, η Λίβερπουλ έκανε το 4/4 και ανέβηκε ξανά μόνη στην κορυφή της Premier League.

Η Μπέρνλι κατάφερε να περιορίσει τη δράση της Λίβερπουλ σχεδόν σε όλο το πρώτο μέρος, με τους Σαλάχ και Βιρτς να είναι ιδιαίτερα... ήσυχοι. Παρά την κυριαρχία της στο κομμάτι της κατοχής, η ομάδα του Σλοτ δυσκολεύτηκε πολύ να δημιουργήσει ρήγματα στην απροσπέλαστη άμυνα της Μπέρνλι. Η οποία προσπάθησε να γίνει απειλητική κυρίως μέσω αντεπιθέσεων, όπως έκανε στο 7' μετά το λάθος του Φαν Ντάικ, όμως το σουτ του Άντονι στην κατάληξη της φάσης έφυγε πάνω από την εστία του Άλισον. Η Λίβερπουλ απάντησε στις ευκαιρίες με την κεφαλιά του Κονατέ στο 12' που δεν έβαλε καλά το σώμα του στη φάση, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει εκτός από... μισό μέτρο. Η Λίβερπουλ αύξησε την πίεσή της στο τέλος του ημιχρόνου, όταν ο Σλοτ έβαλε -για λόγους τακτικής- στο ματς τον Ρόμπερτσον, ο οποίος στο 39' πάτησε περιοχή και κατέγραψε την πρώτη τελική στο στόχο για τους Reds.

Νόμος... Σαλάχ και απόδραση

Η εικόνα στο δεύτερο μέρος ήταν η συνέχεια του ό,τι συνέβαινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Λίβερπουλ είχε την κατοχή, κυκλοφορούσε με υπομονή την μπάλα, αλλά η Μπέρνλι παρέμενε προσηλωμένη στην άμυνά της θέλοντας να κάνει τη ζημιά χτυπώντας στην αντεπίθεση. Το πλάνο των Reds άλλαξε και τα μακρινά σουτ άρχισαν να πέφτουν βροχή με εκτελεστή κυρίως τον Σομποσλάι, με τον Ντουμπράβκα ωστόσο να είναι εκεί για την ομάδα του όποτε τον χρειάστηκε.

Η μέγγενη άρχισε να σφίγγει μετά το 85' και την αποβολή του Ουγκοτσούκου με δεύτερη κίτρινη κάρτα και το φρούριο της Μπέρνλι έπεσε τελικά στο 90+5'. Ο Χάνιμπαλ έκανε αχρείαστο χέρι μέσα στην περιοχή μετά τη σέντρα του Φρίμπονγκ, ο Όλιβερ έδειξε την άσπρη βούλα και ο Σαλάχ ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Αιγύπτιος έστειλε με δύναμη την μπάλα στα δίχτυα υπογράφοντας το «διπλό» της Λίβερπουλ που έφτασε τους 12 βαθμούς, ενώ ο ίδιος έφτασε τα 188 γκολ στην Premier League και έγινε ο τέταρτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μπέρνλι (Σκοτ Πάρκερ): Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Έκνταλ, Εστέβε, Χάρτμαν, Κάλεν (68' Φλορεντίνο), Ουγκοτσούκου, Τσάουνα (63' Χάνιμπαλ), Λόρεν, Άντονι (89' Μπρόγια), Φόστερ (86' Γουόραλ)

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Σομποσλάι, Κονατέ (87' Φρίμπονγκ), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (38' Ρόμπερτσον), Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ (46' Μπράντλεϊ), Σαλάχ, Χάκπο, Βιρτς (87' Νγκουμόχα), Εκιτικέ (72' Κιέζα)