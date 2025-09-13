Ποστέκογλου: Δέχθηκε καζούρα από οπαδούς της Άρσεναλ στην ήττα της Νότιγχαμ
Με το αριστερό ξεκίνησε η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία τα βρήκε... σκούρα στο «Έμιρεϊτς». Οι Reds ηττήθηκαν με 3-0 από την Άρσεναλ, σε ένα ματς όπου δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για γκολ μένοντας έτσι στην μέση του βαθμολογικού πίνακα.
Οι οπαδοί των Gunners από την άλλη μόνο ικανοποιημένοι θα μπορούσαν να είναι μετά την επικράτηση της ομάδας τους που την έφερε στην κορυφή της Premier League, έστω και προσωρινά. Μάλιστα, βλέποντας την Άρσεναλ να φτάνει εύκολα στη νίκη, ορισμένοι αποφάσισαν να πικάρουν τον παλιό τους... γνώριμο από το πέρασμά του στον πάγκο της Τότεναμ, Ποστέκογλου.
Δείτε ΕπίσηςΠοστέκογλου: «Λατρεύω να κατακτώ τίτλους με επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτό θέλω και στη Νότιγχαμ» (vid)
«Θα απολυθείς το πρωί! Είσαι μεταμφιεσμένος σε Τότεναμ;», ήταν τα συνθήματα που ακούστηκαν από μερίδα οπαδών των γηπεδούχων θέλοντας να χαλάσουν κι άλλο το μεσημέρι του Ελληνοαυστραλού προπονητή!
Θυμίζουμε ότι ο Ποστέκογλου στο τέλος της περασμένης σεζόν κατέκτησε το Europa League με την Τότεναμ, προτού απολυθεί από την διοίκηση των Spurs.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.