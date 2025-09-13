Με εφιαλτικό τρόπο ξεκίνησε το ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους οπαδούς της Άρσεναλ να τον πικάρουν μετά την ήττα χωρίς να ξεχνούν το πρόσφατο... παρελθόν του.

Με το αριστερό ξεκίνησε η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία τα βρήκε... σκούρα στο «Έμιρεϊτς». Οι Reds ηττήθηκαν με 3-0 από την Άρσεναλ, σε ένα ματς όπου δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για γκολ μένοντας έτσι στην μέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι οπαδοί των Gunners από την άλλη μόνο ικανοποιημένοι θα μπορούσαν να είναι μετά την επικράτηση της ομάδας τους που την έφερε στην κορυφή της Premier League, έστω και προσωρινά. Μάλιστα, βλέποντας την Άρσεναλ να φτάνει εύκολα στη νίκη, ορισμένοι αποφάσισαν να πικάρουν τον παλιό τους... γνώριμο από το πέρασμά του στον πάγκο της Τότεναμ, Ποστέκογλου.

«Θα απολυθείς το πρωί! Είσαι μεταμφιεσμένος σε Τότεναμ;», ήταν τα συνθήματα που ακούστηκαν από μερίδα οπαδών των γηπεδούχων θέλοντας να χαλάσουν κι άλλο το μεσημέρι του Ελληνοαυστραλού προπονητή!

Θυμίζουμε ότι ο Ποστέκογλου στο τέλος της περασμένης σεζόν κατέκτησε το Europa League με την Τότεναμ, προτού απολυθεί από την διοίκηση των Spurs.