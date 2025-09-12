Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που τον ήθελαν να απειλεί με παραίτηση την διοίκηση του συλλόγου, εάν ο Μαρκ Γκουέχι αποχωρούσε για λογαριασμό της Λίβερπουλ.

Η μετακίνηση του Μαρκ Γκούεχι στη Λίβερπουλ ήταν ένα από τα «σίριαλ» του φετινού καλοκαιριού στην Premier League. Ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας τελικά παρέμεινε κάτοικος Λονδίνου, παρότι βρισκόταν μία ανάσα μακριά από τους Reds, με το deal να καταρρέει την τελευταία στιγμή.

Τα ρεπορτάζ μάλιστα έκαναν λόγο για κρίσιμη παρέμβαση από τον προπονητή των Αετών, Όλιβερ Γκλάσνερ, καθώς οι φήμες τον ήθελαν να απειλεί τον πρόεδρο του συλλόγου με παραίτηση, εάν ολοκληρωνόταν η μεταγραφή του Γκουέχι.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γκλάσνερ σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή λέγοντας ότι ουδέποτε απείλησε με αποχώρηση από την Πάλας.

«Θέλω να μιλήσω σχετικά με αυτό για τελευταία φορά. Οι φίλαθλοι της Πάλας αξίζουν να ακούσουν πώς έγιναν πραγματικά τα πράγματα. Ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά.

Ποτέ δεν απείλησα ότι θα φύγω από την ομάδα. Προς το τέλος των συζητήσεών μας με τον πρόεδρο, του είπα ότι σε περίπτωση που τραυματιζόταν κάποιος αμυντικός μας με ένα τόσο επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχουμε, θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνο. Έτσι, αποφάσισε να τον κρατήσει.

Εγώ δεν χρειάστηκε να απειλήσω κανέναν, ούτε υπήρξε ένταση μεταξύ εμένα και του προέδρου. Ο Γκουέχι από την πλευρά του το διαχειρίστηκε εξαιρετικά και του αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Θα είναι ο αρχηγός μας όσο βρίσκεται εδώ, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με σπουδαία προσωπικότητα», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός των Αετών.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Γκουέχι με την Πάλας έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026.