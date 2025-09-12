Τσέλσι: Επίσημη η μετακίνηση του Εμανουέλ Εμεγκά στους «μπλε» το 2026!
Ο Εμανουέλ Εμεγκά θα ενταχθεί και επίσημα στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2026, καθώς επισημοποιήθηκε το deal των «μπλε» με την ομάδα του Στρασβούργου. Ο 22χρονος Ολλανδός που αγωνίζεται ως επιθετικός, ξεχώρισε τη περασμένη σεζόν στη Ligue 1 και η ομάδα του ήθελε να παραμείνει άλλη μια σεζόν με την Τσέλσι να συμφωνεί.
Ο Εμεγκά έχει αγωνιστεί επίσης στην Σπάρτα Ρότερνταμ, στην Άντβερπ καθώς και στην Στουρμ Γκρατς πριν μετκομίσει στο Στρασβούργο για να πετύχει με την φανέλα τους, 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 29 αγώνες τη τελευταία μόνο χρονιά.
Chelsea Football Club has agreed a deal to sign striker Emanuel Emegha, with the Dutchman officially joining in 2026!— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2025
