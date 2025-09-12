Η Τσέλσι έχει εξασφαλίσει την απόκτηση του Εμανουέλ Εμεγκά από τo Στρασβούργο. Ο παίκτης θα ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2026.

Ο Εμανουέλ Εμεγκά θα ενταχθεί και επίσημα στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2026, καθώς επισημοποιήθηκε το deal των «μπλε» με την ομάδα του Στρασβούργου. Ο 22χρονος Ολλανδός που αγωνίζεται ως επιθετικός, ξεχώρισε τη περασμένη σεζόν στη Ligue 1 και η ομάδα του ήθελε να παραμείνει άλλη μια σεζόν με την Τσέλσι να συμφωνεί.

Ο Εμεγκά έχει αγωνιστεί επίσης στην Σπάρτα Ρότερνταμ, στην Άντβερπ καθώς και στην Στουρμ Γκρατς πριν μετκομίσει στο Στρασβούργο για να πετύχει με την φανέλα τους, 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 29 αγώνες τη τελευταία μόνο χρονιά.