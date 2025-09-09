Ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν έκρυψε την χαρά και την ανακούφισή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Λίβερπουλ, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το... σίριαλ του καλοκαιριού.

Η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ μετατράπηκε σε κανονικό «σίριαλ» στην Αγγλία έως ότου τελικά ο Σουηδός γίνει και επίσημα Red.

Κάτι που έγινε με μέγιστο οικονομικό κρότο, αφού ο Ίσακ κόστισε στη Λίβερπουλ συνολικά 148 εκατ. ευρώ και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή παίκτη στην μακρά ιστορία του συλλόγου!

Ο Σουηδός φορ ανυπομονεί, όπως και ο κόσμος της Λίβερπουλ, να αγωνιστεί με τη φανέλα της νέας του ομάδας, ενώ το βράδυ της Δευτέρας (8/9) έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι για τη νέα σεζόν φορώντας το εθνόσημο στην ήττα της χώρας του από το Κόσοβο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο ίδιος, μετά τη λήξη του αγώνα, δήλωσε χαρούμενος που αποτελεί μέρος της Λίβερπουλ αφήνοντας πάντως να εννοηθεί ότι μέχρι να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του συνέβησαν αρκετά που δεν του άρεσαν.

«Δεν μπορώ να ελέγξω όσα λέγονται και όσα γράφονται. Είναι σαφές ότι δεν έχουν όλοι την πλήρη εικόνα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί μια άλλη στιγμή. Είμαι περήφανος και χαρούμενος που έγινα παίκτης της Λίβερπουλ, αυτό ήθελα και είμαι ευτυχισμένος που έγινε. Υπάρχουν πολλά προς συζήτηση και μπορεί να συζητιούνται για καιρό. Ήταν μία εμπειρία... διδακτική και είμαι ικανοποιημένος με την κατάληξή της», σχολίασε ο Ίσακ που μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τους Reds.