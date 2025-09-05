Έξαλλος ο Χάαλαντ με την πρώην ομάδα του: «Τι διάολο συμβαίνει;»

Ο Χάαλαντ αντέδρασε έντονα μέσω των social media στην απομάκρυνση τριών παικτών από την παλιά ομάδα του, την Μπρίνε.

Ο Έρλινγκ Χάλααντ δεν έκρυψε την οργή του για την πρώην ομάδα του, την Μπρίνε, μετά την αιφνιδιαστική απόφασή της να τερματίσει τα συμβόλαια τριών παικτών μέσα στη σεζόν. Η ανακοίνωση του κλαμπ δεν συνοδεύτηκε από εξηγήσεις, απλά ευχαρίστησαν τους Άξελ Κρίγκερ, Γιενς Χουσέμπο και Ρόμπερτ Ουντχάιμ για τη συμβολή τους και τους ευχήθηκαν καλή συνέχεια στις καριέρες τους.

Ο 25χρονος επιθετικός, που ξεκίνησε την καριέρα του στο Μπρίνε εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή του μέσω social media στεκόμενος στο πλευρό των παικτών που απολύθηκαν: «Μίλα Μπρίνε, τι διάολο συμβαίνει;» έγραψε χαρακτηριστικά στο Snapchat, ενώ όταν ένας ακόλουθος τον προέτρεψε να... κοιμηθεί, εκείνος απάντησε: «Ναι, θα έπρεπε να κοιμάμαι, αλλά υπάρχει ένα χάος στην παλιά μου ομάδα και μου προκαλεί οργή, οπότε τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ».

Ο Χάλααντ έπαιξε 16 φορές για το Μπρίνε, σκοράροντας τρία γκολ. Οι πρώην συμπαίκτες του που βρέθηκαν στην πόρτα της εξόδου, παρά την αντίδραση του σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασαν τη θετική τους στάση απέναντι στην ομάδα, με τον Κρίγκερ να δηλώνει ότι «ήταν η καλύτερη επιλογή για όλους».