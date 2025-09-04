Ο νέος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε θέλει να ακούει μία συγκεκριμένη φράση πριν από τα παιχνίδια του για να αποφύγει τη γρουσουζιά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επένδυσε φέτος σε ένα νέο πρόσωπο για να ενισχυθεί κάτων από τα γκολπόστ της. Πρόκειται για τον 22χρονο Σένε Λάμενς, για τον οποίον κατέβαλε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βέλγος πορτιέρε θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του και ήδη έχει αρχίσει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές ικανότητές του, αλλά και για τις μικρές του… ιδιοτροπίες.

Όπως αποκάλυψε ο αδερφός του, Τομ, η οικογένεια αποφεύγει να του εύχεται για clean sheet πριν από τα παιχνίδια του, γιατί ο Σένε θεωρεί πως η φράση αυτή θα του φέρει γρουσουζιά. «Δεν του στέλνω ποτέ κάτι σχετικό πριν τον αγώνα. Η μητέρα μας είναι πάντα αγχωμένη, κι εκείνος έχει... κληρονομήσει το ίδιο άγχος και τις ίδιες προλήψεις με εκείνη», είπε χαρακτηριστικά ο αδερφός του.

Ο ίδιος ο Λάμενς, πάντως, εξήγησε ότι δεν πιστεύει ιδιαίτερα στις δυσειδαιμονίες, αλλά τηρεί αυστηρά το ίδιο πρόγραμμα προετοιμασίας πριν από κάθε ματς. Έχει το ίδιο ωράριο ύπνου, ακολουθεί ίδια διατροφή την ημέρα του αγώνα και κάνει πάντα το ίδιο ζέσταμα. «Αν κάτι δεν πάει όπως το συνηθίζω, με ενοχλεί», παραδέχθηκε ο ίδιος στην Daily Mail σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που έχει.