Ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας είχε ετοιμάσει βίντεο για να πει το δικό του «αντίο» στον σύλλογο και τους φιλάθλους, το οποίο διέρρευσε παρά το... ναυάγιο της μεταγραφής του στη Λίβερπουλ, για το οποίο κυρίως ευθύνεται ο... προπονητής του!

Ο κακός χαμός έγινε στο φινάλε της Deadline Day στην Premier League, με την περίπτωση του Μαρκ Γκουέχι. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός που βρισκόταν από τις αρχές του μεταγραφικού παζαριού στα «ραντάρ» της Λίβερπουλ, έφτασε κυριολεκτικά «μια ανάσα» από το να υπογράψει στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Έχοντας συμφωνήσει προ καιρού με τους «Reds» για πιθανή συνεργασία, ο 25χρονος διεθνής με την Εθνική Αγγλίας αμυντικός περίμενε απλώς το «ΟΚ» από την Κρίσταλ Πάλας, έτσι ώστε να μετακομίσει στο «Άνφιλντ». Όλα ήταν έτοιμα, όμως το γεγονός πως ο διαφαινόμενος αντικαταστάτης του, Ίγκορ Ζούλιο που επρόκειτο να αποκτηθεί από την Μπράιτον άλλαξε γνώμη και ακύρωσε τη μεταγραφή, άλλαξε τα πάντα.

Η διοίκηση των Κυπελλούχων Αγγλίας πίεσε τον Όλιβερ Γκλάσνερ να αποδεχθεί την αποχώρηση του Γκουέχι χωρίς αντικαταστάτη, με τον Αυστριακός τεχνικός απείλησε ακόμη και με παραίτηση (βάσει των ρεπορτάζ) και έτσι το deal ύψους 40 εκατ. ευρώ δεν προχώρησε ποτέ, με τον αρχηγό να παραμένει στο Λονδίνο και πιθανότατα να αποχωρεί ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Γκουέχι, που ένα βράδυ πριν αγωνίστηκε κανονικά στο σπουδαίο διπλό της Πάλας επί της Άστον Βίλα (0-3), είχε ετοιμάσει ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο προς το κλαμπ και τους φιλάθλους, το οποίο διέρρευσε παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή δεν έγινε ποτέ.