Η Λίβερπουλ έκανε απίθανα πράγματα αυτό το καλοκαίρι, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια... κόσμου στις μεταγραφές και πήγε κόντρα στη λογική.

Όταν ο Άρνε Σλοτ βγήκε τελικά από τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ μετά το τελευταίο παιχνίδι της περσινής σεζόν, με πλατύ χαμόγελο και τους πανηγυρισμούς ακόμη να αντηχούν, ήταν αναπόφευκτο να τον ρωτήσουν πώς σκοπεύει να χτίσει πάνω στην κατάκτηση της Premier League.

«Ριζικές αλλαγές, πιθανότατα δεν θα δείτε. Θα ήταν λίγο περίεργο να προχωρήσεις σε κάτι τέτοιο, όταν έχεις μόλις κατακτήσει το πρωτάθλημα» είχε πει ο Ολλανδός.

Η απάντησή του ταίριαζε και με τη δική του φήμη, αλλά και με το προφίλ ενός συλλόγου που τα τελευταία χρόνια επέδειξε πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στην αγορά σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές του, τόσο στα ποσά που δαπανήθηκαν όσο και στον αριθμό μεταγραφών.

Ωστόσο, όσα ακολούθησαν το φετινό καλοκαίρι μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν «ριζικά», όχι μόνο με βάση τα δεδομένα της Λίβερπουλ, αλλά και για κάθε πρωταθλήτρια ομάδα. Το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι των Reds ήταν το ακριβότερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για συγκλονιστικούς αριθμούς, για deals που θα μνημονεύονται για χρόνια…

Οι «Κόκκινοι» απέκτησαν τους Ισακ, Βιρτς, Φρίμπονγκ, Λεόνι, Κέρκεζ και Εκιτίκε με συνολικό κόστος που αγγίζει τα 488 εκατ. ευρώ. Εχει ωστόσο εισπράξει περίπου 190 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις των Ντίαζ, Νούνιες, Άρνολντ, Κέλεχερ, Κουάνσα, Τσιμίκας και άλλων. Μόλις μία φορά από το 2000 (το 2018) η Λίβερπουλ ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη δαπάνη στη θερινή μεταγραφική περίοδο στο Νησί, ποτέ όμως άλλοτε στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και σπάνια συμβαίνει ο πρωταθλητής να ξοδεύει τα περισσότερα το καλοκαίρι: την τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 2019 με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η Λίβερπουλ δεν επαναπαύτηκε ούτε στιγμή μετά τον περσινό θρίαμβο. Αντιθέτως, δέχεται και κριτική ότι κινήθηκε υπερβολικά επιθετικά, ειδικά στην ενίσχυση της επίθεσης. Ο Τζέιμι Κάραγκερ είχε εμφανιστεί προβληματισμένος λέγοντας ότι η επιμονή για τον Ίσακ μετά και την απόκτηση του Εκιτίκε «δεν μοιάζει με Λίβερπουλ». Ναι, το φετινό πλάνο δείχνει ξεκάθαρα ριζικές αλλαγές. Οι «Κόκκινοι» παραδοσιακά ενίσχυαν το ρόστερ με λίγες, στοχευμένες προσθήκες κάθε καλοκαίρι. Ακόμη και μετά τις δαπανηρές μεταγραφές των Φαν Ντάικ και Άλισον το 2018, η γενική πολιτική τους υπό τη «Fenway Sports Group» ήταν συντηρητική.

Αυτό το καλοκαίρι, υπό τον νέο αθλητικό διευθυντή Ρίτσαρντ Χιουζ, η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Η δέσμευση σε ποσά-ρεκόρ έδειξε όχι απλώς πρόθεση ενίσχυσης, αλλά ανανέωσης. Ηταν απαραίτητη αυτή η… έκρηξη μεταγραφών; Ο μέσος όρος ηλικίας στην άμυνα μεγάλωνε αρκετά, οι αποχωρήσεις στην επίθεση σημαντικές και φυσικά κανείς δε λησμονεί την τραγωδία με τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση: ο Σλοτ πέρσι ξεπέρασε κάθε προσδοκία ως «πρωτάρης» στην Premier League, βελτιώνοντας την ομάδα που κληρονόμησε από τον Κλοπ με μόλις μία μεταγραφή, αυτή του Κιέζα. Ωστόσο, στη δεύτερη χρονιά του, ίσως αντιμετωπίσει μια δυσκολότερη πρόκληση: να διαχειριστεί τόσες αλλαγές και να βρει την κατάλληλη ισορροπία σε ένα ρόστερ που πλέον αντανακλά περισσότερο το δικό του τεχνικό και τακτικό όραμα.

Οι… σοφοί του ποδοσφαίρου τονίζουν ότι μετά από μια κατάκτηση πρωταθλήματος χρειάζονται λίγες, προσεκτικές αλλαγές. Όμως στη Λίβερπουλ, φέτος, η επιλογή είναι άλλη: αλλαγή εκ βάθρων. Και, ασυνήθιστα για μια πρωταθλήτρια, η επανάσταση αυτή ξεκινά από θέση ισχύος και εμπιστοσύνης. Το 3 στα 3 πάντως είναι γεγονός, οι Reds ξέρουν να κερδίζουν και να παίρνουν παράταση μέχρι το δέσιμο τους.

ΗΡΘΑΝ

Παίκτης Από Ομάδα Ποσό σε € Τζερέμι Φρίμπονγκ Λεβερκούζεν 34.5 εκατ. Άρμιν Πέτσι Πούσκας Ακάντεμι 2 εκατ. Φλόριαν Βιρτς Λεβερκούζεν 117 εκατ. Μίλος Κέρκεζ Μπόρνμουθ 46.8 εκατ. Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι Βαλένθια 29.2 εκατ. Φρέντι Γούντμαν Πρέστον Ελεύθερος Ουίλ Ράιτ Σάλφορντ Σίτι 0.5 εκατ. Ούγκο Εκιτικέ Άιντραχτ Φρανκφούρτης 81 εκατ. Αλεξάντερ Ίσακ Νιουκάστλ 150 εκατ. Τζιοβάνι Λεόνι Πάρμα 31 εκατ.

ΕΦΥΓΑΝ