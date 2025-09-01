Ασταμάτητη στο μεταγραφικό παζάρι η Λίβερπουλ, έκλεισε και τον Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας για το κέντρο της άμυνας. Περνάει ιατρικά κι ανακοινώνεται ο Άγγλος στόπερ.

Έχει... τρελαθεί η Λίβερπουλ, δεν σταματά να κάνει μεταγραφές. Οι Reds το πρωί της Δευτέρας έκλεισαν τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ σε ένα deal που ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια ευρώ, όμως η όρεξή τους δεν κόπηκε και φουλάρουν για να προλάβουν μια ακόμα μεγάλη κίνηση πριν κλείσει το παράθυρο (01/09 - 21:00).

Όπως μεταδίδουν τα media του εξωτερικού, η Λίβερπουλ έδωσε τα χέρια με την Κρίσταλ Πάλας και θα κάνουν δικό τους και τον Μαρκ Γκουέχι με 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άγγλος διεθνής στόπερ περνάει άμεσα τα ιατρικά του και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Ο 25χρονος εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στην Premier League και έρχεται να ολοκληρώσει το παζλ ενός τρομακτικού ρόστερ για τον Άρνε Σλοτ.

Το συμβόλαιό του με την Πάλας έληγε το επόμενο καλοκαίρι, ο ίδιος δεν είχε δείξει επιθυμία να ανανεώσει και έτσι οι Λονδρέζοι ουσιαστικά «αναγκάστηκαν» να τον πουλήσουν, παρά τους ενδοιασμούς του Όλιβερ Γκλάσνερ που πρόσφατε τον χαρακτήρισε αναντικατάστατο.

Οι Αετοί αγόρασαν τον Γκουέχι με 23 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι των 2021. Τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας θα πάρει ως δανεικός από την άσπονδη αντίπαλο, Μπράιτον, ο Ίγκορ.