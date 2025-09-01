Τότεναμ, μεταγραφές: Κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον Κολό Μουανί
Έτοιμος να πάρει πρώτη «γεύση» από την Premier League, στην οποία δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, είναι ο Ραντάλ Κολό Μουανί. Ο Γάλλος επιθετικός βρισκόταν στη λίστα των προς παραχώρηση ποδοσφαιριστών από την Παρί Σεν Ζερμέν και όλα δείχνουν πως θα... καταλήξει στην Τότεναμ.
Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρσταϊν, οι «Σπερς» κατόρθωσαν να έρθουν σε συμφωνία με τους πρωταθλητές Ευρώπης για τον μονοετή δανεισμό του 26χρονου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια οψιόν αγοράς, παρά τις προσπάθειες του αγγλικού συλλόγου να έχει αυτή τη δυνατότητα (σσ αγοράς του παίκτη) το ερχόμενο καλοκαίρι. Το... ενοίκιο αναμένεται να ανέλθει στα 5 εκατ. ευρώ.
Ο Μουανί αποκτήθηκε το 2023 από την Παρί, που πλήρωσε 95 εκατ. ευρώ στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με την οποία μετράει 11 γκολ και 7 ασίστ σε 54 εμφανίσεις, ενώ στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν (2024-2025) αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γιουβέντους, βρίσκοντας δίχτυα 10 φορές και μοιράζοντας 3 ασίστ σε 22 αγώνες.
🚨 EXCLUSIVE: Tottenham Hotspur reach agreement with Paris Saint-Germain to sign Randal Kolo Muani. Deal for 26yo #PSG striker straight season-long loan, no option/obligation, personals done. France int’l en route to London for #THFC medical @TheAthleticFC https://t.co/fCTX1WT2MO— David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025
