Λίβερπουλ: Ο Χάκπο έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο
Δεν το... κουνάει από το «Άνφιλντ» ο Κόντι Χάκπο! Ο Ολλανδός εξτρέμ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ και θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στους Reds.
Ο Χάκπο είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2023 αντί 42 εκατ. ευρώ ερχόμενος από την Αϊντχόφεν, ενώ την περασμένη σεζόν που η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατέκτησε τον τίτλο της Premier League, ο Ολλανδός σημείωσε 10 γκολ και 5 ασίστ στο πρωτάθλημα.
«Αισθάνομαιο υπέροχα που επεκτείνω τη συνεργασία μου με αυτόν τον υπέροχο σύλλογο. Είμαι ευγνώμων, εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου, όπως και η οικογένειά μου. Είναι σημαντικό να νιώθουν και αυτοί καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος με την Λίβερπουλ, η ζωή σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή και απολαμβάνω κάθε στιγμή», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Χάκπο.
Cody Gakpo has signed a new long-term contract with Liverpool Football Club 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) August 30, 2025
