Την δική του ιστορία στο «Άνφιλντ» θα συνεχίζει να γράφει ο Κόντι Χάκπο, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Λίβερπουλ για ακόμη διόμισι χρόνια.

Δεν το... κουνάει από το «Άνφιλντ» ο Κόντι Χάκπο! Ο Ολλανδός εξτρέμ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ και θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στους Reds.

Ο Χάκπο είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2023 αντί 42 εκατ. ευρώ ερχόμενος από την Αϊντχόφεν, ενώ την περασμένη σεζόν που η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατέκτησε τον τίτλο της Premier League, ο Ολλανδός σημείωσε 10 γκολ και 5 ασίστ στο πρωτάθλημα.

«Αισθάνομαιο υπέροχα που επεκτείνω τη συνεργασία μου με αυτόν τον υπέροχο σύλλογο. Είμαι ευγνώμων, εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου, όπως και η οικογένειά μου. Είναι σημαντικό να νιώθουν και αυτοί καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος με την Λίβερπουλ, η ζωή σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή και απολαμβάνω κάθε στιγμή», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Χάκπο.