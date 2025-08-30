Ο Ρούμπεν Αμορίμ φάνηκε να περνάει μια ψυχολογική... τρικυμία στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ περίμενε την εκτέλεση πέναλτι του Μπρούνο, ο οποίος σφράγισε στο φινάλε μια πολύτιμη νίκη.

Για ακόμα ένα παιχνίδι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά αυτή τη φορά δεν... κάηκε. Οι Κόκκινοι Διάβολοι επιτέλους χαμογέλασαν στο φινάλε του αγώνα απέναντι στη Μπέρνλι, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες στις καθυστερήσεις να τους χαρίζει την πρώτη τους νίκη στη φετινή Premier League.

Μια νίκη απόλυτα κομβική - ιδίως για την ψυχολογία των παικτών του Ρούμπεν Αμορίμ - ο οποίος πέρασε τον δικό του ψυχολογικό Γολγοθά, μέχρι ο Πορτογάλος να εκτελέσει το πέναλτι. Από τη στιγμή που καταλογίστηκε η παράβαση ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ κάθισε στον πάγκο και μπορεί φαινομενικά να ήταν ήρεμος, όμως η γλώσσα του σώματός του έλεγε μια διαφορετική ιστορία.

Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ο Αμορίμ φάνηκε να βιώνει κάθε είδους συναίσθημα που θα μπορούσε, με το «καρδιογράφημα» να απεικονίζει κρίσεις... άγχους και προσπάθειες να διατηρήσει την ψυχραιμία του στο πρόσωπό του.

Αφού ο Μπρούνο Φερνάντες πάντως έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ο συμπατριώτης του πετάχτηκε από τον πάγκο του για να πανηγυρίσει μια πολύτιμη «ανάσα», τόσο για τη Γιουνάιτεντ, όσο και για τον ίδιο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

