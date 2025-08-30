Ρούμπεν Αμορίμ: Το... καρδιογράφημα του Πορτογάλου - Βίωσε κάθε συναίσθημα πριν το πέναλτι του Μπρούνο (vid)
Για ακόμα ένα παιχνίδι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά αυτή τη φορά δεν... κάηκε. Οι Κόκκινοι Διάβολοι επιτέλους χαμογέλασαν στο φινάλε του αγώνα απέναντι στη Μπέρνλι, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες στις καθυστερήσεις να τους χαρίζει την πρώτη τους νίκη στη φετινή Premier League.
Μια νίκη απόλυτα κομβική - ιδίως για την ψυχολογία των παικτών του Ρούμπεν Αμορίμ - ο οποίος πέρασε τον δικό του ψυχολογικό Γολγοθά, μέχρι ο Πορτογάλος να εκτελέσει το πέναλτι. Από τη στιγμή που καταλογίστηκε η παράβαση ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ κάθισε στον πάγκο και μπορεί φαινομενικά να ήταν ήρεμος, όμως η γλώσσα του σώματός του έλεγε μια διαφορετική ιστορία.
Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ο Αμορίμ φάνηκε να βιώνει κάθε είδους συναίσθημα που θα μπορούσε, με το «καρδιογράφημα» να απεικονίζει κρίσεις... άγχους και προσπάθειες να διατηρήσει την ψυχραιμία του στο πρόσωπό του.
Αφού ο Μπρούνο Φερνάντες πάντως έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ο συμπατριώτης του πετάχτηκε από τον πάγκο του για να πανηγυρίσει μια πολύτιμη «ανάσα», τόσο για τη Γιουνάιτεντ, όσο και για τον ίδιο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ruben Amorim before Brunk took the penalty.— UF (@UtdFaithfuls) August 30, 2025
He was all of us. 😁❤️
pic.twitter.com/R0OSRnPk0h
Ruben Amorim was going through it before Bruno's game-winning penalty 😅 pic.twitter.com/6pmTSnFzpD— ESPN FC (@ESPNFC) August 30, 2025
