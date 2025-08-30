Ένας... μικρός χαμός με τον δανεισμό του Νίκολας Τζάκσον στην Μπάγερν. Ο Σενεγαλέζος έφτασε στο Μόναχο για τα τυπικά, όμως οι Μπλε τον κάλεσαν πίσω μετά τον τραυματισμό του Ντέλαπ, με τον ίδιο να στυλώνει τα πόδια.

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής και πανικός ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπάγερν. Οι δύο ομάδες τα είχαν βρει σε όλα για τον μονοετή δανεισμό του Νίκολας Τζάκσον στους Βαυαρούς με ποσό ρεκόρ μάλιστα στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🔴 Excl | Nicolas #Jackson now at Munich Airport! 🛬



Medical will be completed shortly. Signing of his contract after that. ✍️



€15m loan deal between FC Bayern and Chelsea is done – as revealed this morning.



📸 @SkySport_Ben | @hannessude @SkySportDE 🇸🇳 pic.twitter.com/6RRsLGytso — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα Μέσα του εξωτερικού, πλέον τα πάντα είναι ανοιχτά. Ο Σενεγαλέζος έφτασε στο Μόναχο για να τελειώσει και τυπικά τη μετακίνησή του, όμως με το που πάτησε το πόδι του στη Γερμανία, οι Λονδρέζοι τον κάλεσαν να γυρίσει μιας και ο Λίαμ Ντέλαπ τραυματίστηκε στο μεσημεριανό παιχνίδι κόντρα στη Φούλαμ, θα απουσιάσει για δύο μήνες περίπου, και ο Μαρέσκα θα έμενε με ένα σέντερ φορ, μόνο τον Ζοάο Πέδρο.

Μόνο που ο ίδιος ο Τζάκσον έχει... στυλώσει τα πόδια. Αρνείται να επιστρέψει στην Τσέλσι και η πλευρά του επιμένει, θέλει να πάει στα γραφεία της Μπάγερν για να γίνει παίκτης των Βαυαρών. Βέβαια, οι Άγγλοι έχουν και το... μαχαίρι και το καρπούζι και αυτοί θα πάρουν την τελική απόφαση. Αν το επιθυμούν, ο δανεισμός του θα χαλάσει. Ο Σενεγαλέζος είναι πολύ απογοητευμένος από την αντιμετώπιση της Τσέλσι, που μέχρι σήμερα τον είχε στο... ψυγείο και τώρα τον χρειάζεται και τον ζητάει πίσω.