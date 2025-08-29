Το φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Premier League έχρισε ο Μοχάμεντ Σαλάχ τοποθετώντας την Άρσεναλ στην κορυφή, δύο ημέρες πριν το ραντεβού των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα.

Η νέα σεζόν της Premier League έχει ξεκινήσει με την τρίτη αγωνιστική να βρίσκεται προ των πυλών. Προτού καλά-καλά οι ομάδες βρουν τα πατήματά τους και αποκτήσουν ρυθμό, Λίβερπουλ και Άρσεναλ ρίχνονται στην... αρένα του «Άνφιλντ» την προσεχή Κυριακή (31/08, 18:30) με φόντο την πρωτιά και παράλληλα μια νίκη γοήτρου.

Οι Gunners ήταν η μόνοι που καταδίωκαν την ομάδα του Άρνε Σλοτ την περασμένη σεζόν, προτού οι Reds εξασφαλίσουν μαθηματικά τον τίτλο τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, κρατώντας τελικώς την Άρσεναλ δέκα βαθμούς μακριά της.

Ο... εξωπραγματικός Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οι Reds έφτασαν στην κατάκτηση της Premier League πραγματοποιώντας μία «μαγική» σεζόν. Ο Αιγύπτιος, ερωτηθείς από δημοσιογράφο του «Sky Sports» για την φετινή κούρσα, έχρισε ως φαβορί για τη στέψη την Άρσεναλ.

«Η γνώμη μου είναι ότι φέτος η Άρσεναλ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Άλλες ομάδες όπως εμείς ή η Σίτι έχουν αλλάξει πολλούς παίκτες, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα. Η Άρσεναλ είναι το φαβορί, γιατί οι παίκτες της παίζουν μαζί για πέντε-έξι χρόνια. Καταλαβαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Όταν μια ομάδα είναι ενωμένη, τότε γίνεται πιο εύκολο», εξήγησε ο Σαλάχ με το ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων να... πλησιάζει.