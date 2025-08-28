Η προσθήκη που έκανε ο Χάαλαντ στο όνομα που θα γράφει η φανέλα του

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άλλαξε το όνομα στη φανέλα του της εθνικής Νορβηγίας λόγω ενός παλιού Νορβηγικού εθίμου.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άλλαξε το όνομα στο πίσω μέρος της φανέλας της εθνικής Νορβηγίας, με τον 25χρόνο επιθετικό να ακολουθεί ένα παραδοσιακό έθιμο που έχουν υιοθετήσει πολλοί στην πατρίδα του.

Ο διεθνής Νορβηγός θα συμπεριλάβει πλέον το μεσαίο του όνομα, το επίθετο της μητέρας του, στη φανέλα με τον αριθμό εννέα, έτσι ώστε να αναγράφεται ως «Braut Haaland», σε αντίθεση με «Haaland».

Ο Χάαλαντ άλλωστε είναι γνωστός με το πλήρες όνομά του στο Instagram. Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο μετά την επίτευξη εννέα γκολ για τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 το 2019, ήταν ευρέως γνωστός ως Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ.

Η χρήση του επωνύμου και της μητέρας και του πατέρα είναι μια κοινή πρακτική στη Νορβηγία. Και οι δύο γονείς του αστέρα της Σίτι ήταν επαγγελματίες αθλητές με τον πατέρα του Άλφι να έχει παίξει για τους Πολίτες για τρία χρόνια, από το 2000 έως το 2003, ενώ η μητέρα του, Γκρι Μαρίτα Μπράουτ ήταν διάσημη Νορβηγίδα πρωταθλήτρια επτάθλου κατά τη δεκαετία του 1990, αγωνιζόμενη στα 100 μέτρα μετ' εμποδίων, στο άλμα εις ύψος, στη σφαιροβολία, στα 200 μέτρα, στο μήκος, στον ακοντισμό και στα 800 μέτρα.