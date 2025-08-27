Ο πρώην επικεφαλής διεθνούς αστυνομικής μονάδας ερευνών ισχυρίζεται ότι ποδοσφαιριστές της Premier League είναι ένοχοι για «στήσιμο» αγώνων.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» και μπορούν να προκαλέσουν σεισμό στον χώρο του ποδοσφαίρου της Αγγλίας.

Ο Φρέντρικ Γκάρνταρε, που ηγήθηκε της σουηδικής αστυνομικής μονάδας που στόχευε το οργανωμένο έγκλημα στον αθλητισμό, υποστηρίζει ότι κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αποκαλύφθηκαν σε έφοδο σε καζίνο, έχουν αγνοηθεί και κατόπιν τούτου δεν έχουν υπάρξει οριστικές εξελίξεις.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη αφήνει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας αντιμέτωπη με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πόσο εκτεταμένο είναι το ζήτημα και αν θα επιβληθούν κυρώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail» η Αγγλική Ομοσπονδία δεν έχει λάβει τα πορίσματα της έρευνας από τη σουηδική αστυνομία και επιθυμεί να τα αξιολογήσει.

Η τελευταία έρευνα του Γκάρνταρε για το στήσιμο αγώνων, μετά από μήνες συλλογής πληροφοριών, οδήγησε σε έφοδο σε παράνομο καζίνο στα τέλη του 2021.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν πολλά κινητά τηλέφωνα, αλλά μόνο ένα εξ αυτών λέγεται ότι περιείχε στοιχεία, που έδειχναν ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται με εγκληματίες για «στημένους» αγώνες σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών αναμετρήσεων στο Nations League, που σύμφωνα με τον πρώην αστυνομικό, εμπλέκονταν πολλοί παίκτες της Premier League.

Ωστόσο, η αστυνομία της Στοκχόλμης αποφάσισε να μην προχωρήσει περαιτέρω την έρευνα.

Σε κατάσχεση κινητού τηλεφώνου βρέθηκαν στοιχεία που συνδέουν περισσότερους από έναν παίκτες της αγγλικής λίγκας με παράνομο στοιχηματισμό σε κίτρινες κάρτες, κόρνερ και άλλες πτυχές αγώνων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε δώσει άμεση προτεραιότητα στην έρευνα, κινητοποιώντας ολόκληρη την ομάδα του, ωστόσο η αστυνομία της Σουηδίας έκλεισε την υπόθεση ήδη από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. «Ήταν η πιο ξεκάθαρη υπόθεση που έχω δει ποτέ. Δεν γίνεται πιο σαφές από το να βρεθούν τέτοια δεδομένα σε κατασχεμένο κινητό. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να γίνει κάτι», τόνισε.

Η Σουηδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε ενημερωθεί για το ζήτημα το 2021, όπως επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος ακεραιότητας της, Γιόχαν Κλάεσον. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία ήταν «γενικού χαρακτήρα» και δεν περιείχαν συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να προχωρήσουν σε ενέργειες, λόγω μυστικότητας της έρευνας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς εκτιμάται ότι αφορά όχι μόνο το σουηδικό ποδόσφαιρο αλλά και τη διεθνή ακεραιότητα του αθλήματος. Μέχρι στιγμής, ούτε η αστυνομία της Στοκχόλμης, ούτε η σουηδική αστυνομική αρχή, ούτε η Premier League έχουν σχολιάσει την υπόθεση.