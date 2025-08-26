Στη Νότιγχαμ Φόρεστ τσεκάρουν τέσσερις παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο κομμάτι της άμυνας εν όψει και της επιστροφής της ομάδας στην Ευρώπη μετά από τρεις δεκαετίες.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ παρά τα εσωτερικά της ζητήματα συνεχίζει να οργανώνεται για τη νέα σεζόν που έχει ήδη αρχίσει, έχοντας ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το να ενισχυθεί στα μετόπισθεν. Σύμφωνα με το Athletic, στη λίστα των Reds βρίσκονται τέσσερις βασικοί στόχοι για την άμυνα.

Ο 20χρονος Γιοακίν Σέις της Κλαμπ Μπριζ και ο Δανός Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ προορίζονται για το αριστερό άκρο, ενώ για τη δεξιά πλευρά προτεραιότητα έχουν ο Αργεντινός διεθνής Ναουέλ Μολίνα της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Ολλανδός Λουτσερέλ Χερτρούιντα της Λειψίας.

Ο Σέις αγωνίστηκε στο Champions League πέρυσι και πήρε την πρώτη του κλήση στην εθνική Βελγίου, ωστόσο η Μπριζ δεν δείχνει πρόθυμη να τον παραχωρήσει, έχοντας ήδη πουλήσει τον Μαξίμ ντε Κάιπερ στην Μπράιτον. Έτσι, ο 22χρονος Κρίστιανσεν φαντάζει ως μία ρεαλιστική εναλλακτική λύση. Από την άλλη, η Φόρεστ συζητά με την Ατλέτικο τα οικονομικά δεδομένα για τον 27χρονο Μολίνα, ενώ αν δεν προχωρήσει η συμφωνία, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο του Χερτρούιντα, που μετρά ήδη 17 συμμετοχές με την εθνική Ολλανδίας.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος προπονητής ζητά κι έναν τερματοφύλακα, με τον Νταβίντ Σόρια της Χετάφε να αποτελεί τον πρώτο στόχο, ενώ ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς της Φενέρμπαχτσε παραμένει μία εναλλακτική που έχει ακουστεί έντονα τις τελευταίες ώρες από τούρκικες ιστοσελίδες.

Η Φόρεστ καλείται να κλείσει άμεσα τις εκκρεμότητες αυτές πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού.