Σλοτ: «Ξεχωριστό για τον Ενγκουμόα να σκοράρει σε μία τέτοια στιγμή»

Ο Άρνε Σλοτ αποθέωσε τον 16χρονο Ρίο Ενγκουμόα για το γκολ της λύτρωσης στο 100ό λεπτό μέσα στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, ενώ στάθηκε και στη μαχητική νοοτροπία της Λίβερπουλ, που της επέτρεψε να αποδράσει από «Σεντ Τζέιμς Παρκ»

Σε ένα βράδυ που η Λίβερπουλ βρέθηκε κοντά σε μια οδυνηρή απώλεια βαθμών, ένας 16χρονος έγραψε ιστορία και της χάρισε τη νίκη στο 100ο λεπτό (2-3). Και όπως ήταν φυσικό, ο Άρνε Σλοτ δεν μπορούσε παρά να αφιερώσει σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης Τύπου στον ήρωα του αγώνα, τον Ρίο Ενγκουμόα.

Ο νεαρός φορ μπήκε στο ματς στα τελευταία λεπτά και πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 100ό λεπτό της αναμέτρησης, βυθίζοντας στο σκοτάδι την ψυχωμένη Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει σε 2-2 παίζοντας με δέκα παίκτες. Σε ηλικία μόλις 16 ετών και 361 ημερών, ο Ρίο Ενγκουμόα έγραψε ιστορία με πολλούς τρόπους. Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει για τη Λίβερπουλ, ενώ ταυτόχρονα έγινε και ο νεότερος «κόκκινος» που βρίσκει δίχτυα στο ντεμπούτο του στην Premier League. Παράλληλα, μπήκε στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου, όντας ο δεύτερος νεαρότερος παίκτης που πετυχαίνει νικητήριο γκολ στην ιστορία του πρωταθλήματος και ο τέταρτος μικρότερος ηλικιακά σκόρερ όλων των εποχών στην Premier League.

«Η Νιούκαστλ έφτασε κοντά στο να κάνει την πλήρη ανατροπή αλλά αντέξαμε, με τους Άλισον, Φαν Ντάικ και Κονατε να μας βοηθούν σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Μετά από μερικά λεπτά που βγάλαμε από πάνω μας την πίεση μπόρεσα να ρίξω στο ματς τους Ενγκουμόα και Έλιοτ. Φυσικά και είναι ξεχωριστό για εκείνον να σκοράρει σε μία τέτοια στιγμή. Ξέρουμε πως είναι γιατί πέρυσι ισοφαριστήκαμε σε 3-3 στο 89ο λεπτό στο ίδιο γήπεδο. Τώρα ήμασταν εμείς οι τυχεροί, ήμασταν οι τυχεροί καθώς βρήκαμε το νικητήριο γκολ στο φινάλε του ματς», εξήγησε ο Σλοτ αρχικά στη συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει να έχεις νοοτροπία νικητή για να παλέψεις σε αυτή την εχθρική έδρα και να είσαι σε θέση να είσαι ανταγωνιστικός μέχρι τέλους. Είναι άλλο πράγμα να κερδίζεις και άλλο να είσαι ανταγωνιστικός και εμείς ήμασταν επειδή δείξαμε πως διαθέτουμε την απαραίτητη νοοτροπία», κατέληξε.

Με τη νίκη αυτή, η Λίβερπουλ έκανε το 2 στα 2 στην Premier League, ακολουθώντας κατά πόδας την Άρσεναλ και την Τότεναμ. Όμως περισσότερο από τους βαθμούς, η ομάδα του Σλοτ έδειξε πως ξέρει να «επιβιώνει» και στις πιο αντίξοες συνθήκες.