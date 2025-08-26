Η εξήγηση του διαιτητή για την αποβολή του Γκόρντον στο Νιούκαστλ-Λίβερπουλ

Γκόρντον
Ο διαιτητής του Νιούκαστλ-Λίβερπουλ εξήγησε γιατί έκανε κόκκινη την κίτρινη κάρτα που έδειξε στον Γκόρντον.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, η Λίβερπουλ κατάφερε να φύγει με τη νίκη στις καθυστερήσεις επικρατώντας 2-3. Παρ’ όλα αυτά, η φάση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η αποβολή του Γκόρντον στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου, με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ είχε τρέξει μεγάλη απόσταση πριν πέσει με φόρα πάνω στον Ολλανδό αμυντικό, ο οποίος έμεινε με εμφανή σημάδια από τις τάπες στο πόδι του. Ο Άγγλος εξτρέμ αρχικά αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμά, όμως αυτή αναβαθμίστηκε σε κόκκινη από τον διαιτητή Σάιμον Χούπερ έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Η εξήγηση του διαιτητή για την αποβολή του Γκόρντον

Συγκεκριμένα ο Σάιμον Χούπερ ανακοίνωσε στο κοινό του Σεντ Τζέιμς Παρκ ότι:

 

«Μετά την εξέταση, ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 10 της Νιούκαστλ υπέπεσε σε σοβαρό αντικανονικό μαρκάρισμα. Η ενέργεια έγινε με ταχύτητα και βρήκε καθαρά το καλάμι του ποδοσφαιριστή με το νούμερο 4 της Λίβερπουλ. Η τελική μου απόφαση είναι κόκκινη κάρτα στον αριθμό 10 της Νιούκαστλ.»

Η αποβολή του αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον Έντι Χάου και τη Νιουκάστλ, που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γκόρντον για τρεις αγωνιστικές, ενώ ο Ίσακ παραμένει εκτός δράσης λόγω της κόντρας του με τον σύλλογο.

