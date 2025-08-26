Η εξήγηση του διαιτητή για την αποβολή του Γκόρντον στο Νιούκαστλ-Λίβερπουλ
Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, η Λίβερπουλ κατάφερε να φύγει με τη νίκη στις καθυστερήσεις επικρατώντας 2-3. Παρ’ όλα αυτά, η φάση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η αποβολή του Γκόρντον στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου, με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.
Ο επιθετικός της Νιούκαστλ είχε τρέξει μεγάλη απόσταση πριν πέσει με φόρα πάνω στον Ολλανδό αμυντικό, ο οποίος έμεινε με εμφανή σημάδια από τις τάπες στο πόδι του. Ο Άγγλος εξτρέμ αρχικά αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμά, όμως αυτή αναβαθμίστηκε σε κόκκινη από τον διαιτητή Σάιμον Χούπερ έπειτα από παρέμβαση του VAR.
The stud marks on Van Dijk's leg following Anthony Gordon's red card 😬 ❌ pic.twitter.com/HQwvrTHCH6— LiveScore (@livescore) August 25, 2025
Η εξήγηση του διαιτητή για την αποβολή του Γκόρντον
Συγκεκριμένα ο Σάιμον Χούπερ ανακοίνωσε στο κοινό του Σεντ Τζέιμς Παρκ ότι:
«Μετά την εξέταση, ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 10 της Νιούκαστλ υπέπεσε σε σοβαρό αντικανονικό μαρκάρισμα. Η ενέργεια έγινε με ταχύτητα και βρήκε καθαρά το καλάμι του ποδοσφαιριστή με το νούμερο 4 της Λίβερπουλ. Η τελική μου απόφαση είναι κόκκινη κάρτα στον αριθμό 10 της Νιούκαστλ.»
Η αποβολή του αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον Έντι Χάου και τη Νιουκάστλ, που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γκόρντον για τρεις αγωνιστικές, ενώ ο Ίσακ παραμένει εκτός δράσης λόγω της κόντρας του με τον σύλλογο.
In real time, that entire Gordon red card is amazing. pic.twitter.com/xc10zArfBW— Sanny Rudravajhala (@Sanny_Rudra) August 25, 2025
