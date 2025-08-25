Νιουκάστλ - Λίβερπουλ: Ο Σλοτ δεν πρόλαβε να δει το γκολ των Reds (Vid)
Απίθανο σκηνικό, η Λίβερπουλ στα... 22 δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους διπλασίασε τα τέρματά της, χωρίς ο προπονητής της να είναι στο γήπεδο. Ο Χάκπο έστρωσε στον Εκιτικέ κι αυτός με άψογο μονοκόμματο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μόνο που ο Ολλανδός τεχνικός δεν το είδε ποτέ! Ο Αρνε Σλοτ άργησε να βγει από τα αποδυτήρια της ομάδας, με τους συνεργάτες του να είναι αυτοί που τον ενημέρωσαν για το γκολ των Reds.
ARNE SLOT WASN'T EVEN IN THE STADIUM When Hugo Ekitike make it 2-0,, Liverpool is cooking #NEWLIV— 𝔾𝕠𝕝𝕕_✞㋛ (@Gold_Baiby) August 25, 2025
pic.twitter.com/oDEYSTVhVD
