Άρσεναλ, μεταγραφές: Πάει και για Ινκάπιε η ομάδα του Αρτέτα
Ως μια νέα περίπτωση Έζε είναι πιθανό να καταλήξει και εκείνη του Πιέρο Ινκάπιε, μεταξύ Άρσεναλ και Τότεναμ. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν ενημέρωσε τον σύλλογο για την επιθυμία του να αποχωρήσει, με τους «Σπερς» να μπαίνουν στο κόλπο της απόκτησής του.
Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ντέιβιντ Όρσταϊν, ο Κολομβιανός αριστεροπόδαρος μπακ φέρεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα να μετακομίσει στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, η οποία επίσης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη.
Όπως σημειώνεται, οι «Κανονιέρηδες» δεν θέλουν να πληρώσουν τη ρήτρα των 60 εκατ. ευρώ στον γερμανικό σύλλογο, αλλά ένα ποσό κοντά σε αυτό, για να τον πάρουν στο «Έμιρεϊτς» και να μπουν ξανά στο... μάτι της συμπολίτισσας.
🚨 EXCLUSIVE: Arsenal working to sign Piero Hincapie from Bayer Leverkusen - subject to player exits. 23yo defender told #Bayer04 of wish to leave + prioritising #AFC above others. Efforts ongoing to make fee more realistic than €60m clause @TheAthleticFC https://t.co/3DU5Gfjqsf— David Ornstein (@David_Ornstein) August 25, 2025
