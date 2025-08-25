Ο κεντρικός αμυντικός από την Κολομβία ενημέρωσε τη διοίκηση της Λεβερκούζεν πως θέλει να αποχωρήσει και οι «Κανονιέρηδες» πάνε να... τον κλέψουν από την Τότεναμ.

Ως μια νέα περίπτωση Έζε είναι πιθανό να καταλήξει και εκείνη του Πιέρο Ινκάπιε, μεταξύ Άρσεναλ και Τότεναμ. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν ενημέρωσε τον σύλλογο για την επιθυμία του να αποχωρήσει, με τους «Σπερς» να μπαίνουν στο κόλπο της απόκτησής του.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ντέιβιντ Όρσταϊν, ο Κολομβιανός αριστεροπόδαρος μπακ φέρεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα να μετακομίσει στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, η οποία επίσης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη.

Όπως σημειώνεται, οι «Κανονιέρηδες» δεν θέλουν να πληρώσουν τη ρήτρα των 60 εκατ. ευρώ στον γερμανικό σύλλογο, αλλά ένα ποσό κοντά σε αυτό, για να τον πάρουν στο «Έμιρεϊτς» και να μπουν ξανά στο... μάτι της συμπολίτισσας.