Ο Όουεν υπερασπίστηκε τον Ίσακ: «Όταν ένας σύλλογος πιέζει τον παίκτη να πάρει μεταγραφή κανείς δεν ασχολείται»

Ο πρώην άσος των γηπέδων και ένας εκ των κορυφαίων Άγγλων παικτών στην ιστορία, υπερασπίστηκε τον Ίσακ, εξηγώντας πως όταν οι ομάδες επιβάλλουν μεταγραφές κανείς δεν δίνει σημασία.

Τι και αν μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, το μεταγραφικό σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Ίσακ παραμένει στην επικαιρότητα, αν και φαίνεται πως βαδίζει στο τέλος του.

Απόψε (25/8, 22:00) η Νιουκάστλ υποδέχεται τη Λίβερπουλ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής για την Premier League και φυσικά το πρόσωπο της αναμέτρησης είναι ο Σουηδός στράικερ, που επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Η όλη υπόθεση κρατάει εβδομάδες και έχει προκαλέσει πάμπολλες αντιδράσεις, με αρκετούς να κατηγορούν τον Ίσακ πως χειρίζεται με κάκιστο τρόπο το όλο θέμα. Ωστόσο, ο 25χρονος έχει και κάποιους... υποστηρικτές, όπως για παράδειγμα ο Μάικλ Όουεν.

Ο παλαίμαχος άσος των γηπέδων και πρώην παίκτης της Νιουκάστλ πήρε ξεκάθαρα το μέρος του Ίσακ σε δηλώσεις που παραχώρησε, εξηγώντας πως όταν μια ομάδα πιέζει για μεταγραφή κανείς δεν ασχολείται με τον ποδοσφαιριστή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλοι είναι εναντίον του.

«Όλο αυτό το σενάριο είναι ενδιαφέρον, επειδή εννέα στις δέκα φορές, όταν έρχεται μια μεταγραφή, συνήθως ένας σύλλογος πιέζει έναν παίκτη και κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν λέει τίποτα, για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο ή τις οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί σε μια περιοχή ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για έναν ποδοσφαιριστή.

Αλλά όταν γίνεται το αντίθετο, είναι πραγματικά ενδιαφέρον να βλέπεις ότι όλοι, ξέρετε, όλος ο κόσμος καταρρέει και πώς τολμάει κάποιος να προσπαθήσει να επιβάλει μια μεταγραφή; Δεν πρόκειται να κάτσω εδώ και να επικρίνω τον Ισάκ», είπε χαρακτηριστικά ο Άγγλος.