Η Νότιγχαμ Φόρεστ κυνήγησε το τρίποντο μέχρι τέλους, αλλά το δοκάρι στις καθυστερήσεις της έβαλε φρένο και την περιόρισε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας.

Πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά στο τέλος περιορίστηκε στην ισοπαλία. Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, εν μέσω της έντονης φημολογίας που έχει ξεσπάσει γύρω το μέλλον του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αλλά βρήκε... σίδερο στο 90΄'+3΄. Και με το δοκάρι να έχει τον τελευταίο λόγο, η ισορροπία ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Φόρεστ επικράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα που «κλείδωσε» το 1-1.

Εκείνοι πάντως που χαμογέλασαν πρώτοι στον αγώνα ήταν οι Λονδρέζοι, όταν ο Σαρ στο 37΄βρήκε δίχτυα για το 1-0. Με τον χρόνο να κυλάει υπό το εύθραυστο σκορ του 1-0, η Νότιγχαμ γνώριζε πως θα είχε την ευκαιρία να απαντήσει και τελικά τα κατάφερε με σκόρερ τον Χάντσον Οντόι στο 57΄.

Στο 90΄+3΄μάλιστα η Φόρεστ άγγιξε την ανατροπή με σουτάρα του Ζεσούς που τράνταξε το κάθετο δοκάρι, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Χάτσινσον αστόχησε από πλεονεκτική θέση για το 1-2 που δεν εμφανίστηκε ωστόσο ποτέ στον πίνακα του σκορ.