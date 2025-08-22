Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φουλάρει για νέο τερματοφύλακα και προσφέρει 20 εκατ. ευρώ στην Αντβέρπ
Το δίδυμο Ονάνα - Μπαγιντίρ... δεν πείθει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το κλαμπ είναι αναγκασμένο να εξερευνήσει τη μεταγραφική αγορά για ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ. Μια ανάγκη που μεγιστοποιήθηκε ακόμα περισσότερο μετά την πρεμιέρα της Premier League και τη γκάφα του Τούρκου γκολκίπερ απέναντι στην Άρσεναλ, η οποία τελικά στοίχισε τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν επιστρέψει δυναμικά για την περίπτωση του 23χρονου γκολκίπερ της Αντβέρπ, Σενέ Λαμένς, προσφέροντας στον σύλλογο του Βελγίου το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν. Από την πλευρά του ο Λαμένς έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για τη μετακίνησή του στο «Ολντ Τράφορντ», αναμένοντας εξελίξεις από τις επαφές των δυο ομάδων.
Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν αλλά στο Μάντσεστερ θέλουν να κλείσουν γρήγορα το deal, μιας και αναμένουν ανταγωνισμό κι από συλλόγους των Serie A και Ligue 1. Την περσινή σεζόν ο Λαμένς κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ως ο πυλώνας κάτω από τα γκολπόστ της Αντβέρπ.
🚨🔴 More on Senne Lammens and Man United story revealed today.
Talks are well underway with Royal Antwerp on transfer fee close to €20m, negotiations advancing.
Lammens said yes to Man United, no talks with Man City as their target is Gigio Donnarumma… if Éderson leaves. pic.twitter.com/xuPX5eX0yp— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025
