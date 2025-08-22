Για την απόκτηση ενός νέου τερματοφύλακα κινείται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ στην Αντβέρπ για τον 23χρονο Σενέ Λαμένς.

Το δίδυμο Ονάνα - Μπαγιντίρ... δεν πείθει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το κλαμπ είναι αναγκασμένο να εξερευνήσει τη μεταγραφική αγορά για ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ. Μια ανάγκη που μεγιστοποιήθηκε ακόμα περισσότερο μετά την πρεμιέρα της Premier League και τη γκάφα του Τούρκου γκολκίπερ απέναντι στην Άρσεναλ, η οποία τελικά στοίχισε τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν επιστρέψει δυναμικά για την περίπτωση του 23χρονου γκολκίπερ της Αντβέρπ, Σενέ Λαμένς, προσφέροντας στον σύλλογο του Βελγίου το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν. Από την πλευρά του ο Λαμένς έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για τη μετακίνησή του στο «Ολντ Τράφορντ», αναμένοντας εξελίξεις από τις επαφές των δυο ομάδων.

Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν αλλά στο Μάντσεστερ θέλουν να κλείσουν γρήγορα το deal, μιας και αναμένουν ανταγωνισμό κι από συλλόγους των Serie A και Ligue 1. Την περσινή σεζόν ο Λαμένς κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ως ο πυλώνας κάτω από τα γκολπόστ της Αντβέρπ.