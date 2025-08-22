«Εξετάζει ήδη άλλες επιλογές η Νότιγχαμ, αυτός είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους προπονητές»
«Βόμβα» έσκασε στο ρεπορτάζ της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Ματέο Μορέτο να αναφέρει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και τους διοικούντες τη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ιδιαίτερα τεταμένες.
Ο έγκριτος δημοσιογράφος ανήρτησε ένα update για τη συγκεκριμένη υπόθεση που απασχολεί ήδη τα αγγλικά Μέσα, λέγοντας ότι ήδη εξετάζονται άλλες περιπτώσεις προπονητών από τους Reds.
Ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονται στη λίστα τους ως πιθανοί διάδοχοι του είναι και ο Άγγελος Ποστέκογλου. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ τον περασμένο Ιούνιο και μέχρι στιγμής δεν έχει «κλείσει» πουθενά αλλού, επομένως θα ήταν μία συμφέρουσα λύση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Οι δυό τους έχουν μία πολύ καλή σχέση, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη συνάντησή τους στην κλήρωση για το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού να του παραδίδει το βραβείο για την κατάκτηση του Europa League.
Η ένταση πάντως στο στρατόπεδο της Νότιγχαμ με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Πορτογάλου κόουτς φαίνεται πως θα προκαλέσει εξελίξεις και δεν αποκλείεται να αποτελέσουν την αφορμή για την αλλαγή της τεχνικής της ηγεσίας.
Uno de los nombres que baraja el Nottingham Forest es el de Ange Postecoglou. https://t.co/nla5OQVszf— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025
