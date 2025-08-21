Εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες θα παραμείνει ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ, αφήνοντας το δεξί άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ στα πόδια του Κόνορ Μπράντλεϊ.

Άρχισαν νωρίς οι πονοκέφαλοι για τον Άρνε Σλοτ. Ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ μπήκε εξαιρετικά στη σεζόν ως νεοαποκτηθέντας της Λίβερπουλ, ωστόσο θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για λίγο καιρό. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο Ολλανδός δεξιός μπακ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τρεις σχεδόν εβδομάδες, καθώς αντιμετωπίζει ένα μυικό πρόβλημα στον δικέφαλο.

Conor Bradley has returned to training but we will be without Jeremie Frimpong until next month, Arne Slot confirmed today ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) August 21, 2025

Έτσι, αναμένεται να χάσει τουλάχιστον τα δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι στη Νιούκαστλ και την Άρσεναλ και, αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στη δράση μετά το τέλος της πρώτης διακοπής για τις εθνικές ομάδες, δηλαδή στις αρχές Σεπτέμβρη. Το - σχετικά - καλό είναι πως ο τραυματισμός του Φρίμπονγκ συνέπεσε χρονικά με την επιστροφή του Κόνορ Μπράντλεϊ στη δράση. Ο Βορειοϊρλανδός συμμετείχε ξανά στις προπονήσεις της ομάδας, αφού ανάρρωσε από τον τραυματισμό του, και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Βέβαια, μένει να φανεί το πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό, καθώς η Λίβερπουλ δεν θέλει να ρισκάρει μαζί του. Δεν αποκλείεται δηλαδή, ο Σλοτ να… πειραματιστεί όσον αφορά στο δεξί άκρο της άμυνάς του, τουλάχιστον για το ματς με τη Νιούκαστλ.