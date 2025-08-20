Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας «ζεσταίνουν» τις μηχανές τους για την Premier League μέσα από… παγωμένες δοκιμασίες, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας με κρυοθεραπεία στους -110 βαθμούς κελσίου!

Η Μπράιτον μπήκε στη σεζόν της Premier League με ένα «χ» στο πρώτο παιχνίδι της κόντρα στη Φούλαμ (1-1), χωρίς τα νέα της ελληνικά αποκτήματα, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, να παίξουν . Ο προπονητής των Γλάρων βέβαια ξεκαθάρισε πως οι δύο παίκτες χρειάζονται ακόμα χρόνο για να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας.

Για αυτό το λόγο, τους έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστούν με την Κ21, όπου και οι δύο μπήκαν στο ματς ως αλλαγές και έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά. Ήταν μια ευκαιρία να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους και να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το μεγάλο βήμα.

Παράλληλα, οι δύο παίκτες συνεχίζουν να δουλεύουν σκληρά για να είναι έτοιμοι για το πολυπόθητο ντεμπούτο τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα.Η Μπράιτον δημοσίευσε video με τους δύο Έλληνες να κάνουν κρυοθεραπεία στους -110 βαθμούς! Στο εν λόγω vidεο φαίνονται ο Κωστούλας και ο Τζίμας να... βιώνουν αυτή την εμπειρία.

Μάλιστα οταν ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε μέσα στον πάγο, ο Κωστούλας απάντησε με χιούμορ: «Ήταν πολύ κρύο, αλλά τώρα νιώθω καλύτερα. Μου άρεσε».