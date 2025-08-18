Ανατροπή με την υπόθεση του Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Ατλέτικο Μαδρίτης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τότεναμ.

Για εβδομάδες όλα συνηγορούσαν πως το μέλλον του ανήκε στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ατλέτικο. Αφού οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν μεταξύ των δυο πλευρών, ο Κριστιάν Ρομέρο αποφάσισε να κάνει στροφή 180 μοιρών και δηλώνει πιστός στην Τότεναμ.

Σε μια αιφνίδια εξέλιξη το κλαμπ του Λονδίνου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Αργεντινό στόπερ, ο οποίος θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στο Λονδίνο. Αν και στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται λόγος για νέο συμβόλαιο «μακροσκελούς διάρκειας», τα αγγλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η συμφωνία θα έχει ισχύ έως το 2029.

Κάπως έτσι η Τότεναμ κατάφερε να κρατήσει έναν από τους πυλώνες της ομάδας που τον Ιούλιο έμοιαζε... φευγάτος για την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη La Liga. Τελικά ο Αργεντινός όχι μόνο δεν αποχωρεί, αλλά δεσμεύεται στο κλαμπ και μάλιστα από τη θέση του αρχηγού, καθώς φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο στο Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.