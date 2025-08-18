Golden Sub για τη Λίβερπουλ και τα μέλη της Novibet ο Κιέζα!

Η προσφορά Golden Sub της Novibet που ξεκίνησε με τον Κιέζα και την Λίβερπουλ συνεχίζεται σε τρεις ακόμη αναμετρήσεις.

Η αυλαία της φετινής Premier League άνοιξε με ματσάρα (Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2) και επειδή στη Novibet όλα είναι δυνατά, όσοι είχαν ποντάρει στον Φλόριαν Βιρτς πληρώθηκαν από τον Φεντερίκο Κιέζα!

Οι «κόκκινοι» τα βρήκαν σκούρα από την ομάδα του Άντονι Ιραόλα, που δεν πτοήθηκε από το εις βάρος της 2-0 (Εκιτικέ 37’, Χάκπο 49’) και με πρωταγωνιστή τον Αντουάν Σεμένιο έφτασε στην ισοφάριση (64’, 76’).

Ο Άρνε Σλοτ κοίταξε στην άκρη του πάγκου του και ως πέμπτη και τελευταία αλλαγή πέρασε στο γήπεδο τον «υπ’ ατμόν» Φεντερίκο Κιέζα, στο 82ο λεπτό. Ο Ιταλός αντικατέστησε τον Φλόριαν Βιρτς, μεταγραφή 125 εκατομμυρίων από τη Λεβερκούζεν, που όσο αγωνίστηκε ήταν άφαντος, απογοητεύοντας εκείνους που τον είχαν πιστέψει στο παρθενικό του ματς στην Premier League.

Ο Κιέζα αποδείχθηκε κυριολεκτικά χρυσή αλλαγή, τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για τα μέλη της Novibet, που επωφελήθηκαν από την υπηρεσία Golden Sub: «επωμίστηκε» τα στοιχήματα του Βιρτς στις αγορές «σουτ εντός εστίας» και «σκόρερ οποιαδήποτε στιγμή» και ήταν εκείνος που «λύτρωσε» το Anfield πετυχαίνοντας με σουτ το 3-2 στο 88ο λεπτό, πριν ο Σαλάχ διαμορφώσει το τελικό 4-2 στο 90+4’.

Έτσι, όσοι έπαιξαν Βιρτς στη Novibet πληρώθηκαν μέσω… Κιέζα, με τη Λίβερπουλ να αποφεύγει την «γκέλα» και το Golden Sub να κάνει τη διαφορά – αν αντικατασταθεί ο παίκτης που έχεις επιλέξει, το στοίχημά σου συνεχίζεται με εκείνον που παίρνει τη θέση του!

Το Golden Sub θα είναι διαθέσιμο αυτή την εβδομάδα στη Novibet στις ακόλουθες αναμετρήσεις:

Δευτέρα 18/08: Λιντς – Έβερτον (22:00), Τετάρτη 20/08: Βελέζ – Φορταλέζα (01:00), Σάο Πάολο – Ατλ. Νασιονάλ (03:30), Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα (22:00)

Πέμπτη 21/08: Ιντερνασιονάλ – Φλαμένγκο (03:30), Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ (21:00), Άντερλεχτ – ΑΕΚ (21:00), Ριέκα – ΠΑΟΚ (21:45)

Παρασκευή 22/08: Γοδόι Κρουζ – Ατλ. Μινέιρο (01:00), Παλμέιρας – Ουνιβερσιτάριο (03:30), Γουέστ Χαμ – Τσέλσι (22:00)

Με το Golden Sub στη Novibet, όλα είναι δυνατά!

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.