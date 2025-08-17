Το αποτέλεσμα στο Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό, εάν το γκολ του Έζε από απευθείας εκτέλεση φάουλ είχε μετρήσει. Γιατί όμως ακυρώθηκε και τι αναφέρει ο σχετικός κανονισμός;

Στο «Στάμφροντ Μπριτζ» και στο πρώτο λονδρέζικος ντέρμπι της φετινής σεζόν, Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας έμειναν στο 0-0 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, που πριν μία εβδομάδα κατέκτησε το Community Shield, προηγήθηκε στο 13ο λεπτό χάρη στην εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Έζε, λίγο έξω από την περιοχή του Σάντσεθ.

Ωστόσο, το VAR κάλεσε τον Ντάρεν Ίνγκλαντ να εξετάσει τη φάση, η οποία ομολογουμένως μπέρδεψε πολλούς! Ο λόγος ήταν διότι στο μόνιτορ αναγραφόταν πως η φάση ελεγχόταν για πιθανό φάουλ και πολλοί θεώρησαν ότι ο Γκουέχι έκανε φάουλ στον Καϊσέδο, σπρώχνοντάς τον από το τείχος.

Ο Ίνγκλαντ είδε το στιγμιότυπο και άλλαξε την απόφασή του εξηγώντας παράλληλα τον λόγο: «Μετά την επανεξέταση, διαπιστώνεται ότι ο παίκτης με το νούμερο έξι της φιλοξενούμενης ομάδας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από το τείχος τη στιγμή της εκτέλεσης. Συνεπώς, καταλογίζεται έμμεσο φάουλ και το γκολ ακυρώνεται». Επομένως, ο Άγγλος στόπερ παραβίασε τον σχετικό κανονισμό.

Τι αναφέρει ο κανονισμός

Αρκετοί χρειάστηκε να... ανατρέξουν στους κανονισμούς για να καταλάβουν την ακριβή εξήγηση που έδωσε ο Ίνγκλαντ. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του κανονισμού της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας (FA), όταν τρεις ή περισσότεροι παίκτες της αμυνόμενης ομάδας σχηματίζουν τείχος, όλοι οι παίκτες της επιτιθέμενης ομάδας οφείλουν να βρίσκονται τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από το τείχος, μέχρι να παιχτεί η μπάλα.

Σε αυτή την παράβαση υπέπεσε ο Γκουέχι και αυτός ήταν ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ των Αετών, ενώ παράλληλα δόθηκε έμμεσο φάουλ υπέρ της Τσέλσι.