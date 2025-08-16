Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Βίλα Παρκ», μεταξύ της ομάδας του Ουνάι Έμερι και της Νιούκαστλ, στην πρεμιέρα τους στη φετινή Premier League. Πρώτη ισοπαλία και πρώτη αποβολή της σεζόν στο συγκεκριμένο ματς.

Χωρίς τον Αλεξάντερ Ίσακ που κάνει ότι είναι δυνατόν για να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η -ανώτερη- Νιουκάστλ δεν κατόρθωσε να πάρει το τρίποντο στην έδρα της Άστον Βίλα, που αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 66ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κόνσα, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0 στην πρεμιέρα τους για την Premier League.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, οι Βίλανς τίμησαν τη μνήμη του Όζι Όζμπορν που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, υψώνοντας κορεό που τον απεικόνιζε και με τα μεγάφωνα να παίζουν τραγούδι του σπουδαίου καλλιτέχνη που ήταν φανατικός οπαδός της Βίλα.

Φυσικά, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου σε τροχαίο δυστύχημα.

Minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva no jogo entre o Aston Villa e Newcastle 🤍#DAZNPremier pic.twitter.com/DIfoYjCxWA August 16, 2025

Στο αγωνιστικό στο 3ο λεπτό ο Ελάνγκα λίγο έλειψε να κάνει ονειρικό ντεμπούτο με τις «καρακάξες», αφού βρέθηκε απέναντι από τον Μπιζότ, με τον κίπερ των γηπεδούχων να αποκρούει την εκτέλεσή του πρώην παίκτη της Νότιγχαμ.

Οκτώ λεπτά αργότερα (11') ο Γκόρντον έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, αστοχώντας απελπιστικά με το κεφάλι, αν και βρέθηκε αφύλακτος στην περιοχή της Βίλα. Ο Άγγλος εξτρέμ είχε και πάλι την ευκαιρία του στο 16ο λεπτό, αλλά και πάλι ο Μπιζότ ήταν εκεί και απέκρουσε το σουτ του. Το πρώτο μέρος τελείωσε με την ομάδα του Έμερι να μην έχει τελική, και τους φιλοξενούμενους να πιέζουν «ασφυκτικά» για το πρώτο γκολ.

It’s been all Newcastle but nothing to separate the sides at half-time 🤝 pic.twitter.com/ZIegOvkbDv — Premier League (@premierleague) August 16, 2025

Με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος ήρθε και η πρώτη φάση για την Άστον Βίλα, όταν στο 48' η κεφαλιά του Καμαρά από κοντά κατέληξε στην αγκαλιά του Πόουπ. Ίδια κατάληξη είχε και το πλασέ του Γουότκινς στο 65', μετά από ωραία συνεργασία των παικτών του Έμερι. Μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης, ο Γκόρντον δέχθηκε την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, με τον Κόνσα να τον ανατρέπει και να αντικρίζει την πρώτη κόκκινη της νέας σεζόν από τον Κρεγκ Πόουσον.

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα πάντως, το σύνολο του Έντι Χάου δεν κατόρθωσε να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Μπιζότ, πέρα από ένα σουτ του Ελάνγκα που κατέληξε άουτ μια προσπάθεια του Γκόρντον στις καθυστερήσεις που μπλόκαρε ο κίπερ της Βίλα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται δίχως σκορ και τις δυο ομάδες να προσφέρουν την πρώτη ισοπαλία της σεζόν αλλά και το πρώτο μεταξύ τους «Χ» έπειτα από 9 σερί ματς.