Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Πρέπει να του δώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να προσαρμοστεί, θα γίνει σημαντικός για εμάς»

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας μπορεί να αποτελεί μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της Μπράιτον αυτό το καλοκαίρι, όμως ο προπονητής του, ξεκαθάρισε πως χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της Premier League.

Η μεταγραφή του Χαράλαμπου Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον έφερε μαζί της μεγάλο ενθουσιασμό. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός δεν είναι (ακόμα) έτοιμος για το απαιτητικό επίπεδο της Premier League.

Ο Γερμανός τεχνικός της Μπράιτον, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν απέναντι στη Φούλαμ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση του Κωστούλα, τονίζοντας πως χρειάζεται χρόνο προσαρμογής τόσο σωματικά όσο και πνευματικά:

«Ο ‘Μπάμπης’ προπονείται καλά, φυσικά υπάρχει μεγάλη πίεση γιατί ξοδέψαμε 30 εκατομμύρια λίρες. Είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε από που έρχεται.έρχεται από μια διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό πρωτάθλημα με άλλες απαιτήσεις. Μιλάμε για το πόση ένταση έχει η προπόνηση εδώ, πόσες σπριντ αποστάσεις, πόση υψηλή ταχύτητα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για το σώμα του και χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, ειδικά σε αυτή την ηλικία».

Παρά τη μεγάλη επένδυση, ο Κωστούλας δεν αναμένεται να μπει άμεσα στο βασικό σχήμα της ομάδας: «Χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστεί όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Πρέπει να του δώσουμε υπομονή, γιατί δεν θα είναι αμέσως βασικός. Ίσως να μην παίξει καν στο πρώτο ματς με τη Φούλαμ. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν αυτό. Μόνο επειδή ξοδέψαμε τόσα χρήματα δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει αμέσως βασικός. Η Premier League έχει διαφορετικές απαιτήσεις και υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα στην ομάδα».

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σκέψη για παραχώρηση του Κωστούλα ούτε και του Τόμι Γουότσον, με τη μορφή δανεισμού. Η φιλοσοφία της Μπράιτον είναι να εξελίξει τον παίκτη «εσωτερικά», με τον Χίρτσελερ να δηλώνει: «Το πλάνο είναι να μείνουν εδώ, να προσαρμοστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται και να βοηθήσουν την ομάδα μέσα στη σεζόν.»