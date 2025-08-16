Η μεγάλη αλλαγή που αποφάσισε ο Αμορίμ από την εποχή του Τεν Χαγκ στη Γιουνάιτεντ: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τέσσερις ώρες»

Ο Ρουμπέν Αμορίμ φέρνει αλλαγές στη ρουτίνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από τους αγώνες, καταργώντας το παλιό σύστημα του Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ρουμπέν Αμορίμ αποφάσισε να αναθεωρήσει τη συνήθη προετοιμασία που είχε καθιερώσει ο Έρικ Τεν Χαγκ πριν από τους αγώνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρει η «sportbible» μέχρι πρότινος, οι παίκτες έφταναν στο Ολντ Τράφορντ περίπου τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του ματς, για να απολαύσουν ένα γεύμα και να χαλαρώσουν στο στάδιο. Η νέα προσέγγιση του Αμορίμ αλλάζει τα δεδομένα.

Η ομάδα ξεκινά το πρωτάθλημα την Κυριακή (17/8) με αντίπαλο την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη προετοιμασία του Αμορίμ μετά την ανάληψη των καθήκοντων του τον Νοέμβριο, όταν αντικατέστησε τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Πλέον, οι παίκτες θα συγκεντρώνονται δύο ώρες πριν τον αγώνα στο προπονητικό κέντρο Κάρινγκτον, όπου θα τρώνε μαζί και θα προετοιμάζονται ως ομάδα, μακριά από την ένταση του γηπέδου. Η μετάβαση στο Ολντ Τράφορντ θα γίνεται αργότερα, ώστε να φτάνουν πιο κοντά στην ώρα του αγώνα.

Ο Αμορίμ αλλάζει τακτική στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λιγότερος χρόνος στο Ολντ Τράφορντ, περισσότερη συγκέντρωση πριν τον αγώνα

Όπως εξήγησε ο Αμορίμ: «Θα το αλλάξουμε λίγο. Το Ολντ Τράφορντ πρέπει να είναι το κέντρο του αγώνα, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε τέσσερις ώρες εκεί περιμένοντας τον αγώνα. Με τις νέες εγκαταστάσεις στο Κάρινγκτον, μπορούμε να προετοιμαστούμε εκεί, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και όταν φτάσουμε στο γήπεδο να νιώσουμε την ενέργεια των οπαδών και να πάμε κατευθείαν στον αγώνα.»

Ακόμη ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε: «Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι μας περιμένουν στο γήπεδο για να δουν τους παίκτες και να πάρουν αυτόγραφα. Η εμπειρία για τους οπαδούς θα είναι η ίδια, αλλά για εμάς θα είναι καλύτερο γιατί θα είμαστε πιο κοντά στον αγώνα και πιο συγκεντρωμένοι. Οι οπαδοί περιμένουν πολλά από εμάς. Θέλουν να δουν μια ομάδα που παίζει καλά και σκοράρει γκολ. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.»