«Βαριά» και σε κλίμα συγκίνησης ήταν η ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ» πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος, με τη Λίβερπουλ και τον κόσμο των Reds να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα.

Συναισθηματικά φορτισμένα ήταν τα λεπτά που προηγήθηκαν της σέντρας στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι Reds τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που έφυγαν από τη ζωή στις 3 Ιουλίου μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ο κόσμος της Λίβερπουλ, με ένα εντυπωσιακό κορεό στο «Kop» τραγουδούσε συγκινημένος το «You'll Never Walk Alone», με τους παίκτες να μαζεύονται στη σέντρα εμφανώς συγκινημένοι και οι ίδιοι. Ακολούθησε το ενός λεπτού σιγή, το οποίο τηρήθηκε ευλαβικά.

Θυμίζουμε ότι σε όλα τα ματς της πρώτης αγωνιστικής θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα, ενώ οι ποδοσφαιριστές των ομάδων θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των δύο αδερφών.