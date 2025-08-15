Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ: Συγκίνηση στο «Anfield» με το κορεό των Reds για τον Ζότα
Συναισθηματικά φορτισμένα ήταν τα λεπτά που προηγήθηκαν της σέντρας στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι Reds τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που έφυγαν από τη ζωή στις 3 Ιουλίου μετά από τροχαίο δυστύχημα.
Ο κόσμος της Λίβερπουλ, με ένα εντυπωσιακό κορεό στο «Kop» τραγουδούσε συγκινημένος το «You'll Never Walk Alone», με τους παίκτες να μαζεύονται στη σέντρα εμφανώς συγκινημένοι και οι ίδιοι. Ακολούθησε το ενός λεπτού σιγή, το οποίο τηρήθηκε ευλαβικά.
Θυμίζουμε ότι σε όλα τα ματς της πρώτης αγωνιστικής θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα, ενώ οι ποδοσφαιριστές των ομάδων θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των δύο αδερφών.
📸 - Liverpool fans pay tribute to Diogo Jota and Andre Silva. pic.twitter.com/hywBQkMJV4— Football Xtra™ (@FootballXtra0) August 15, 2025
