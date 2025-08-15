Λίβερπουλ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Λεόνι από την Πάρμα
Το μεταγραφικό ντεμαράζ συνεχίζεται για τη Λίβερπουλ! Αυτή τη φορά οι Reds προχώρησαν σε ενίσχυση στην αμυντική γραμμή με την απόκτηση του 18χρονου αμυντικού, Τζιοβάνι Λεόνι, από την Πάρμα.
Όπως έγινε γνωστό, ο Ιταλός υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο στη Λίβερπουλ, η οποία με τη σειρά της είχε έρθει σε συμφωνία με την ιταλική ομάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής για το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια υπέροχη αίσθηση και είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Ναι, πάρα πολύ (ενθουσιασμός). Νιώθω μεγάλη τιμή. Ήμουν πολύ χαρούμενος (για το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ). Όταν το είδα, είπα: “Ουάου, αυτό είναι τρελό”. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Reds.
Την προηγούμενη σεζόν ο Λεόνι κατάφερε να ξεχωρίσει στην Ιταλία με τις εμφανίσεις με τη φανέλα της Πάρμα, με την οποία πρόλαβε να καταγράψει συνολικά 17 συμμετοχές στη Serie A.
Leoni at Liverpool 📸🔴 pic.twitter.com/3XwweETLRM— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
Giovanni Leoni is a Red. pic.twitter.com/xMXH9fXnVp— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Λίβερπουλ: Η οικογένεια του Ζότα θα παρευρεθεί στο «Άνφιλντ» για το εναρκτήριο ματς των Reds
- Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τη Λίβερπουλ στην πρεμιέρα της Premier League και την πρώτη σέντρα της La Liga!
- Λίβερπουλ, μεταγραφές: Ο Σλοτ «φωτογράφισε» Ίσακ με δηλώσεις, ετοιμάζεται νέα πρόταση στη Νιουκάστλ