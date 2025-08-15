Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για τη Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου στόπερ, Τζιοβάνι Λεόνι, από την Πάρμα.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ συνεχίζεται για τη Λίβερπουλ! Αυτή τη φορά οι Reds προχώρησαν σε ενίσχυση στην αμυντική γραμμή με την απόκτηση του 18χρονου αμυντικού, Τζιοβάνι Λεόνι, από την Πάρμα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ιταλός υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο στη Λίβερπουλ, η οποία με τη σειρά της είχε έρθει σε συμφωνία με την ιταλική ομάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής για το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια υπέροχη αίσθηση και είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Ναι, πάρα πολύ (ενθουσιασμός). Νιώθω μεγάλη τιμή. Ήμουν πολύ χαρούμενος (για το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ). Όταν το είδα, είπα: “Ουάου, αυτό είναι τρελό”. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Reds.

Την προηγούμενη σεζόν ο Λεόνι κατάφερε να ξεχωρίσει στην Ιταλία με τις εμφανίσεις με τη φανέλα της Πάρμα, με την οποία πρόλαβε να καταγράψει συνολικά 17 συμμετοχές στη Serie A.

