Λίβερπουλ: Η οικογένεια του Ζότα θα παρευρεθεί στο «Άνφιλντ» για το εναρκτήριο ματς των Reds
Η σέντρα για τη νέα σεζόν της Premier League πλησιάζει! Το βράδυ της Παρασκευής (15/8, 22:00), η Λίβερπουλ υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Μπόρνμουθ, ματς που θα ανοίξει την αυλαία του πρωταθλήματος.
Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αναμένεται να είναι «βαριά» και συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς η Λίβερπουλ θα τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα. Τα δύο αδέρφια έφυγαν από τη ζωή στις 3 Ιουλίου μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας.
Όπως φαίνεται, παρούσα στο «Άνφιλντ» θα είναι και η οικογένεια του Ζότα. Η Λίβερπουλ είχε ανακοινώσει πως θα τιμήσει τη μνήμη του άτυχου ποδοσφαιριστή της με ένα ειδικό μωσαϊκό που θα αποκαλύψουν οι οπαδοί της στις κερκίδες του του γηπέδου, ως μέρος του προγράμματος.
«Θα είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μας αγώνα πρωταθλήματος από τότε που χάσαμε τον Ντιόγκο και τον Αντρέ.
Όπως έχω ήδη πει, οι φόροι τιμής που αποδόθηκαν σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο —και ιδιαίτερα εντός της κοινότητας της Λίβερπουλ— ήταν πραγματικά ξεχωριστοί και γνωρίζω ότι απόψε θα ενωθούμε ξανά για να τους τιμήσουμε.
Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η σύζυγός του, τα παιδιά του και η οικογένειά του θα έχουν πάντα την αγάπη και τη στήριξή μας, καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την τραγική κατάσταση. Θα είμαστε πάντα εκεί για αυτούς», τόνισε σε δηλώσεις του ο Άρνε Σλοτ.
Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς
Παράλληλα, η Premier League γνωστοποίησε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα όλων των αναμετρήσεων της 1ης αγωνιστικής, ενώ οι ποδοσφαιριστές των ομάδων θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα.
Το Σάββατο στο «Μολινό», η Γουλβς, έτερη αγγλική ομάδα που αγωνίστηκε ο Ζότα, έχει επίσης προγραμματίσει φόρο τιμής πριν την αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι (16/8, 19:30).
