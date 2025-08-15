Ο Πέτρ Τσεχ και η σύζυγός του, Μαρτίνα, τράβηξαν χωριστούς δρόμους μετά από 26 χρόνια. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας το ανακοίνωσε με μια λιτή αλλά ανθρώπινη ανάρτηση στο Instagram.

Μια προσωπική στιγμή που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο μοιράστηκε ο Πέτρ Τσεχ μέσα από το Instagram. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας και θρύλος της Τσέλσι ανακοίνωσε ότι χωρίζει με τη σύζυγό του, Μαρτίνα, μετά από 26 χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από την εφηβεία και παντρεμένο από το 2003. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Αντέλα (17) και τον Ντάμιαν (16). Ο Τσεχ ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη Μαρτίνα να τον φιλά στο μάγουλο και έγραψε:

«Η Μαρτίνα κι εγώ είμαστε λυπημένοι που ανακοινώνουμε τον χωρισμό μας. Μετά από 26 χρόνια μαζί, αποφασίσαμε να τραβήξουμε διαφορετικούς δρόμους. Παραμένουμε όμως οι καλύτεροι φίλοι και πολύ περήφανοι για τα δύο μας παιδιά.»

Τα παιδιά του συνεχίζουν στο γήπεδο

Η Αντέλα αγωνίζεται ως αμυντικός στην Κ17 της Τσεχίας, ενώ ο Ντάμιαν ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και παίζει τερματοφύλακας — υπέγραψε πρόσφατα επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Φούλαμ. Μάλιστα, ο Τσεχ είχε χάσει τη γέννηση της Αντέλα το 2008, καθώς εκείνη την ημέρα η Τσέλσι έπαιζε ημιτελικό League Cup με την Έβερτον.