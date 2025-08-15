Λίβερπουλ, μεταγραφές: Ο Σλοτ «φωτογράφισε» Ίσακ με δηλώσεις, ετοιμάζεται νέα πρόταση στη Νιουκάστλ
Η Premier League κάνει πρεμιέρα απόψε (15/8, 22:00) και η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ περιμένει την Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ», σε ένα παιχνίδι που αναμένεται συγκινησιακά «φορτισμένο», αφού θα τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.
Οι «Reds» ξεκινούν την υπεράσπιση του τίτλου τους και ο Άρνε Σλοτ στις καθιερωμένες δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς έριξε τη... σπόντα του. Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε πως ο σύλλογος χρειάζεται τουλάχιστον έναν ακόμη επιθετικό, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τον Αλεξάντερ Ίσακ.
💣 Arne Slot when asked about Hugo Ekitike & Alexander Isak:August 14, 2025
"I see Hugo mainly as a No.9, that could also play from the left or together with another no.9."
"We NEED to have one more attacker AT LEAST."
[@SkySportsNews] pic.twitter.com/7YgDdO2XKN
Ο Σουηδός στράικερ λέγεται πως έχει συμφωνήσει προφορικά με τους πρωταθλητές Αγγλίας, ωστόσο η Νιουκάστλ τον ενημέρωσε προ ημερών πως δεν θέλει να τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να έχει ξεσπάσει διαμάχη στα εσωτερικά του συλλόγου, με τον ίδιο τον Ίσακ έτοιμο να απέχει από τα παιχνίδια της ομάδας του Έντι Χάου.
Πάντως, παρά την όλη κατάσταση, ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να καταθέσει νέα, βελτιωμένη πρόταση στις «καρακάξες» για τον Ίσακ, μήπως καταφέρει να αποσπάσει το «ναι» και τον ντύσει στα κόκκινα.
🚨 Liverpool are set to submit a new official bid to Newcastle United for Alexsander Isak.
(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/lBZzM3DoaM— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.