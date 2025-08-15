Ο Ολλανδός τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του χρειάζεται νέο επιθετικό, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως ετοιμάζεται νέα πρόταση για τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Η Premier League κάνει πρεμιέρα απόψε (15/8, 22:00) και η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ περιμένει την Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ», σε ένα παιχνίδι που αναμένεται συγκινησιακά «φορτισμένο», αφού θα τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα.

Οι «Reds» ξεκινούν την υπεράσπιση του τίτλου τους και ο Άρνε Σλοτ στις καθιερωμένες δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς έριξε τη... σπόντα του. Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε πως ο σύλλογος χρειάζεται τουλάχιστον έναν ακόμη επιθετικό, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο Σουηδός στράικερ λέγεται πως έχει συμφωνήσει προφορικά με τους πρωταθλητές Αγγλίας, ωστόσο η Νιουκάστλ τον ενημέρωσε προ ημερών πως δεν θέλει να τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να έχει ξεσπάσει διαμάχη στα εσωτερικά του συλλόγου, με τον ίδιο τον Ίσακ έτοιμο να απέχει από τα παιχνίδια της ομάδας του Έντι Χάου.

Πάντως, παρά την όλη κατάσταση, ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να καταθέσει νέα, βελτιωμένη πρόταση στις «καρακάξες» για τον Ίσακ, μήπως καταφέρει να αποσπάσει το «ναι» και τον ντύσει στα κόκκινα.